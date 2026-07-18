Kalva Srirampur: బాధిత కుటుంబానికి ఎస్బీఐ లైఫ్ భరోసా!
Kalva Srirampur: రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన తారుపల్లి గ్రామస్థుడి కుటుంబానికి రూ. 20,50,000 ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అందజేత.
Kalva Srirampur: రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన పెద్దపెల్లి జిల్లా కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండలంలోని తారుపల్లి గ్రామానికి చెందిన సల్పాల బాలకృష్ణ కుటుంబానికి ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కొండంత అండగా నిలిచింది. బాలకృష్ణ పేరిట ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ క్లెయిమ్ కింద మంజూరైన రూ. 20,50,000/- (ఇరవై లక్షల యాభై వేల రూపాయల) చెక్కును శుక్రవారం కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండలం మాజీ ఎంపీపీ గోపగోని సారయ్య గౌడ్, వ్యవసాయ మార్కెట్ చైర్మన్ రామిడి తిరుపతిరెడ్డి, సర్పంచ్ బంగారి రమేష్ ఎస్బీఐ లైఫ్ సిబ్బందితో కలిసి మృతుడి భార్య విజయలక్ష్మికి అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎంపీపీ సారయ్య గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. మనిషి జీవితంలో ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొందని, ఇలాంటి విపత్కర సమయాల్లో ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసానిస్తాయని అన్నారు. బాలకృష్ణ కుటుంబానికి క్లెయిమ్ మొత్తం సత్వరమే అందేలా కృషి చేసిన ఎస్బీఐ లైఫ్ హుజూరాబాద్ సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు. ఈ నగదు మృతుడి భార్య, కుమార్తె భవిష్యత్తుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ కుటుంబ రక్షణ కోసం ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు చేయించుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్బీఐ లైఫ్ డివిజనల్ మేనేజర్ కొత్తపల్లి సతీష్, బిజినెస్ మేనేజర్ శ్రీరామోజు నాగేశ్వర్, లైఫ్ మిత్రలు అల్లంల రాజు, కొత్తగట్టు శ్రీనివాస్, మాదాసి రాజశేఖర్, ఉల్లి సురేందర్, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు మరియు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.