Home తెలంగాణకరీంనగర్Karimnagar: శాతవాహన వర్సిటీలో రూ.10 కోట్లతో ‘సింథటిక్ ట్రాక్’!

Karimnagar: శాతవాహన వర్సిటీలో రూ.10 కోట్లతో ‘సింథటిక్ ట్రాక్’!

Karimnagar: కరీంనగర్ శాతవాహన వర్సిటీలో అధునాతన సింథటిక్ అథ్లెటిక్ ట్రాక్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ. రూ.10 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పనులు ప్రారంభించిన వీసీ ఆచార్య ఉమేశ్.

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR
Published on: 12 July 2026 10:48 AM IST
Karimnagar
X

Karimnagar: శాతవాహన వర్సిటీలో రూ.10 కోట్లతో ‘సింథటిక్ ట్రాక్’!

Karimnagar: విశ్వవిద్యాలయ క్రీడా రంగాన్ని సరికొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్లే దిశగా ఒక కీలక అడుగు పడింది. శాతవాహన క్రీడా మైదానంలో సుమారు రూ. 10 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించ తలపెట్టిన 'సింథటిక్ అథ్లెటిక్ ట్రాక్' (మానవ నిర్మిత కృత్రిమ క్రీడా మార్గం) నిర్మాణ పనులకు ఉపకులపతి ఆచార్య ఉమేశ్ కుమార్, రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య సతీష్ కుమార్ శాస్త్రోక్తంగా భూమి పూజ నిర్వహించారు.

క్రీడా మైదానాన్ని జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్ధి క్రీడాకారులకు జాతీయ పోటీలకు సమానమైన ట్రాక్‌పై ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం కల్పించి గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంత విద్యార్థులలోని క్రీడా ప్రతిభను పెంచేందుకు ఈ నిర్మాణం చేపట్టానున్నారు.

​ఈ సందర్భంగా ఉపకులపతి ఆచార్య ఉమేశ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న క్రీడా నైపుణ్యాలను వెలికితీసేందుకు వారికి జాతీయ స్థాయి శిక్షణ అవకాశాలను కల్పించేందుకు ఈ అధునాతన సింథటిక్ ట్రాక్ ఎంతగానో దోహదపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ, క్రీడా మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన, బలమైన యువతను దేశానికి అందించవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.

​రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య సతీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ క్రీడాకారులకు మెరుగైన శిక్షణా సౌకర్యాలు కల్పించడమే ధ్యేయంగా ఈ ప్రణాళిక ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ప్రతిభ గల క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడానికి, వారి శారీరక దృఢత్వాన్ని పెంపొందించడానికి విశ్వవిద్యాలయం ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని స్పష్టం చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో విశ్వవిద్యాలయ విసి ఓ ఎస్ డి డా. హరికాంత్, పరీక్షల నియంత్రణ అధికారి డా. సురేష్ కుమార్, ఆర్ట్స్, న్యాయ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డా. పద్మావతి, విశ్వవిద్యాలయ ఇంజనీర్ ప్రకాష్ రావు, అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ కిషోర్, క్రీడా శాఖ సెక్రెటరీ డా. నజీముద్దీన్ మున్వర్, వివిధ విభాగాల అధిపతులు, అధ్యాపకులు, బోధనేతర సిబ్బంది క్రీడా విభాగం అధికారులు, పాల్గొన్నారు.

KarimnagarSatavahana UniversityUmesh KumarBhumi Puja
G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X