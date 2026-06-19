Karimnagar: గంగాధర మండలంలో ఐక్య మహిళా సంఘ భవనాలకు శుభారంభం
Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం గట్టుభుత్కూర్ గ్రామంలో రెండు వీఓ (VO) మహిళా సంఘ భవనాల నిర్మాణ పనులకు శ్రీకారం.
Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం గట్టుభుత్కూర్ గ్రామంలో రెండు వీఓ (VO) మహిళా సంఘ భవనాల నిర్మాణ పనులను గ్రామ సర్పంచ్ మల్కాపురం రాజేశ్వరి రాజేశం గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా భవనాల నిర్మాణ స్థలంలో ముగ్గు పోసి శుభారంభం చేశారు.
మహిళా సంఘాల కార్యకలాపాల నిర్వహణకు, సమావేశాలు నిర్వహించుకోవడానికి ఈ భవనాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని సర్పంచ్ తెలిపారు. గ్రామ అభివృద్ధిలో మహిళా సంఘాల పాత్ర కీలకమని, వారికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు గ్రామ పంచాయతీ కృషి చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పాలకవర్గ సభ్యులు, గ్రామ నాయకులు, పెద్దలు, యువకులు, మహిళా సంఘ సభ్యులు పాల్గొని నిర్మాణ పనుల ప్రారంభోత్సవానికి హాజరయ్యారు. గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పడే ఈ భవనాల నిర్మాణం త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని స్థానికులు ఆకాంక్షించారు.