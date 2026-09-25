Sircilla: బాపూజీ జయంతి చీఫ్ అడ్వైజర్గా సంగీతం శ్రీనివాస్
Sircilla: ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతి రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్సవ కమిటీ చీఫ్ అడ్వైజర్గా సిరిసిల్ల డీసీసీ అధ్యక్షులు సంగీతం శ్రీనివాస్ నియమితులయ్యారు.
సిరిసిల్ల: జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సంగీతం శ్రీనివాస్కు రాష్ట్ర స్థాయిలో కీలక బాధ్యత దక్కింది. ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన జయంతి కమిటీకి ఆయనను చీఫ్ అడ్వైజర్గా నియమించింది.
బీసీ సంక్షేమ శాఖ Memo No.2503/D/2026, తేదీ 24-09-2026 ద్వారా 65 మందితో జయంతి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. మెమోలోని 16వ స్థానంలో శ్రీ సంగీతం శ్రీనివాస్ – చీఫ్ అడ్వైజర్గా పేర్కొన్నారు.
ఈ కమిటీకి గుదురి శ్రీనివాస్ చైర్మన్గా, కామర్తపు మురళి, వల్లకాటి రాజ్కుమార్ కో-చైర్మన్లుగా వ్యవహరించనున్నారు. సెప్టెంబర్ 27న ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించనుండగా, వేడుకల కోసం ప్రభుత్వం రూ.10 లక్షల నిధులను మంజూరు చేసింది.
జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తున్న సంగీతం శ్రీనివాస్కు రాష్ట్ర స్థాయి జయంతి కమిటీలో చీఫ్ అడ్వైజర్గా అవకాశం దక్కడంపై జిల్లా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, పద్మశాలి సంఘం నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సిరిసిల్లకు చెందిన నాయకుడికి రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీలో కీలక బాధ్యత దక్కడాన్ని వారు గర్వకారణంగా పేర్కొన్నారు.