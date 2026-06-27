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Sircilla: సిరిసిల్లలో ప్రజా పాలనపై శైలజా రామయ్యర్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష!

Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అమలుపై ప్రత్యేక అధికారి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజా రామయ్యర్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 27 Jun 2026 7:04 PM IST
Sircilla
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Sircilla: సిరిసిల్లలో ప్రజా పాలనపై శైలజా రామయ్యర్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష!

సిరిసిల్ల: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అమలుపై ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లా ప్రత్యేక అధికారి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజా రామయ్యర్ జిల్లాలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలును పరిశీలించి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అభినందించారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళికతో పాలన ప్రజలకు మరింత చేరువైందని జిల్లా ప్రత్యేక అధికారి, దేవాదాయ శాఖ, పర్యావరణ, అటవీ శాస్త్ర మరియు సాంకేతిక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజా రామయ్యర్ తెలిపారు.

జిల్లా సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయంలో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్‌తో కలిసి ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అమలుపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్‌ను పరిశీలించారు. మార్చి 6 నుంచి జూన్ 12 వరకు 99 రోజుల కార్యాచరణలో వివిధ శాఖలు చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు, సంక్షేమ పథకాల అమలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై అధికారులు వివరించారు.

ఈ సందర్భంగా శైలజా రామయ్యర్ మాట్లాడుతూ... ప్రతి శాఖ భవిష్యత్ కార్యాచరణకు స్పష్టమైన ప్రణాళిక రూపొందించడంతో పాటు, 99 రోజుల విజయాలను డాక్యుమెంటరీ రూపంలో సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.

జిల్లాలో ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక విజయవంతంగా అమలు కావడం, ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణం, డీ-అడిక్షన్ కౌన్సెలింగ్ కేంద్రం, సీపీఆర్ శిక్షణ, రోడ్డు భద్రత, ఆరోగ్య సంరక్షణ వంటి కార్యక్రమాల్లో సాధించిన పురోగతిపై జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్‌తో పాటు జిల్లా అధికారులను ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అభినందించారు.

ఈ సమీక్ష సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు, అదనపు ఎస్పీ, జిల్లా అధికారులు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, ఎంపీడీఓలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రజా పాలనను మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులు సూచించారు.

SircillaPraja PalanaSailaja RamaiyerGarima Agrawal
KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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