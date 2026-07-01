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Home తెలంగాణకరీంనగర్Thimmapur: తిమ్మాపూర్ రాజీవ్ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. లారీని ఢీకొట్టిన ఆర్టీసీ బస్సు

Thimmapur: తిమ్మాపూర్ రాజీవ్ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. లారీని ఢీకొట్టిన ఆర్టీసీ బస్సు

Thimmapur: తిమ్మాపూర్ వద్ద యూటర్న్ తీసుకుంటున్న లారీని ఢీకొట్టిన జగిత్యాల డిపో ఆర్టీసీ బస్సు. నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు, క్షతగాత్రులు కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలింపు.

ANJANEYULU, MANAKONDURU
Published on: 1 July 2026 2:30 PM IST
Thimmapur
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Thimmapur: తిమ్మాపూర్ రాజీవ్ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. లారీని ఢీకొట్టిన ఆర్టీసీ బస్సు

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తిమ్మాపూర్: తిమ్మాపూర్ మండల కేంద్రం రాజీవ్ రహదారిపై యూ టర్న్ తీసుకుంటున్న లారీ నీ జగిత్యాల డిపోకి చెందిన ఆర్టీసీ ఎక్స్ప్రెస్ బస్ ఢీ

నలుగురు ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలు.. పలువురికి స్వల్ప గాయాలు. ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి లారీ ఫిట్నెస్ కోసం వెళ్తుండగా ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఆబులెన్స్ లో క్షతగాత్రులను కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు.

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ANJANEYULU, MANAKONDURU

ANJANEYULU, MANAKONDURU

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