Home తెలంగాణకరీంనగర్Ramagundam: రామగుండం మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ ఏర్పాటుకు డిమాండ్

Ramagundam: రామగుండం మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ ఏర్పాటుకు డిమాండ్

Ramagundam: రామగుండంలో మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణకు డివైఎఫ్ఐ వినతి. విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని వివరణ.

VIJAY, RAMAGUNDAM
Published on: 18 July 2026 8:43 PM IST
Ramagundam
X

Ramagundam: రామగుండం మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ ఏర్పాటుకు డిమాండ్

రామగుండం: రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయాలని నేడు పెద్దపల్లి జిల్లా పార్లమెంటు సభ్యులు గడ్డం వంశీకృష్ణ కి డివైఎఫ్ఐ యువజన సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కొంటు సాగర్ వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు.

రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో ఇంటర్ డిగ్రీ , మెడికల్ కళాశాలతో పాటు త్వరలో నర్సింగ్ కాలేజీ కూడా ప్రారంభమవుతున్నా నేపథ్యంలో ఈ పారిశ్రామిక ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి లో భాగంగా బొగ్గు నిక్షేపాలు అధికంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల అందుబాటులోకి వస్తే ఇక్కడ ఎంతో మంది విద్యార్థులకు మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో విద్యను పూర్తి చేసి అనంతరం ఇదే ప్రాంతంలో ఎన్నో ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా వస్తాయని తద్వారా ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి మరింత ముందుకు వెళుతుందని వారు ఎంపీ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారన్నారు.

అంతే కాకుండా చాలామంది విద్యార్థులు వారి ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి చదువుకునే స్తోమత లేక ప్రత్యామ్నాయ కోర్సులను తీసుకొని చదువుకుంటున్నారూ, ఇక్కడి పారిశ్రామిక ప్రాంత పరిశ్రమలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తే ఎంతోమంది ఇక్కడి విద్యార్థులకు ఉన్నత భవిష్యత్తును కల్పించిన వారు అవుతారని ఈ అంశం పైన వచ్చే పార్లమెంటు సమావేశంలో కూడా ప్రస్తావించాలని నాయకులు ఎంపీ విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఎంపీ కచ్చితంగా ఈ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మైనింగ్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఏర్పాటుకు తన వంతుగా కృషి చేస్తానని వారు హామీ ఇవ్వడం జరిగిందని తెలిపారు.

RamagundamMining Polytechnic CollegeMP Vamsi KrishnaDYFIPeddapalliIndustrial Development
VIJAY, RAMAGUNDAM

VIJAY, RAMAGUNDAM

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X