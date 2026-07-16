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Ramagundam: సింగరేణి కార్మికుల కు చెందిన 31 డిమాండ్ ల పై ఆగస్టు లో సమ్మె కు పిలుపు

Ramagundam: రామగుండం సింగరేణిలో గేట్ మీటింగ్ నిర్వహించిన AITUC. వేజ్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్. డిమాండ్లు నెరవేరకపోతే ఆగస్టు 15 నుంచి సమ్మెకు పిలుపు.

VIJAY, RAMAGUNDAM
Updated on: 16 July 2026 7:00 PM IST
Ramagundam
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Ramagundam: సింగరేణి 12వ వేజ్ బోర్డు కోసం ఆగస్టు 15న సమ్మె

రామగుండం: పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం సింగరేణి కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారణకై బొగ్గు బావులపై పర్యటనలో భాగంగా సింగరేణి గుర్తింపు కార్మిక సంఘం నేడు GDK OCP ఫైవ్ పై గురువారం జరిగిన గేట్ మీటింగ్ లో గుర్తింపు సంఘం AITUC ప్రధానకార్యదర్శి కొమిరి రాజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో రాజకీయాలకు అతీతంగా సింగరేణిని పరిరక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

12వ వేజ్ బోర్డును వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే సమ్మె నోటీసులోని డిమాండ్ లను పరిష్కరించకుంటే ఆగస్టు 15 నుండి సమ్మె లోకి వెళ్తామని హెచ్చరించారు. సింగరేణి కార్మికుల సమస్యలపై నిరంతరం పోరాటం చేసేది AITUC అని తెలిపారు.

సింగరేణిలో 7 సార్లు జరిగిన గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల్లో ఒకసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అండతో INTUC గెలిస్తే, BRS ప్రభుత్వంలో TBGKS రెండు సార్లు గెలవడం జరిగిందని కానీ తమకు ప్రభుత్వం లేకున్నా కేవలం కార్మిక బలంతోనే నాలుగు సార్లు గుర్తింపు సంఘంగా గెలిచిన సత్తా ఉన్న సంఘం మాదనీ అన్నారు. AITUC సంఘం కార్మికుల్లోంచి కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి పుట్టుకొచ్చిన సంఘం అని వెల్లడించారు.

RamagundamAITUCKomiri Rajkumar12th Wage Board
VIJAY, RAMAGUNDAM

VIJAY, RAMAGUNDAM

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