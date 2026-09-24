Sircilla: సిరిసిల్ల జిల్లాలో గణేష్ నిమజ్జనానికి పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు!
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో గణేష్ నిమజ్జనానికి పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు.. డీజేలకు పూర్తి అనుమతి లేదని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ మహేష్ బి. గితే హెచ్చరిక.
Sircilla: సిరిసిల్ల పట్టణంతో పాటు జిల్లాలోని వివిధ మండలాలు, గ్రామాల్లో రేపు జరిగే గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాన్ని ప్రశాంతంగా, సురక్షితంగా నిర్వహించేందుకు పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ మహేష్ బి. గితే తెలిపారు. నిమజ్జనం సందర్భంగా సుమారు 300 మంది పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బందితో బందోబస్తు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, రూట్ డైవర్షన్లు తదితర చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.
శోభాయాత్రలు వెళ్లే మార్గాలు, ప్రధాన కూడళ్లు, నిమజ్జన ప్రాంతాలు, రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక పికెట్లు, పుషింగ్ పార్టీలను ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. ఇప్పటికే వేములవాడతో పాటు జిల్లాలోని వివిధ మండలాలు, గ్రామాల్లో గణేష్ నిమజ్జనం ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ముగిసిందన్నారు.
రేపు శోభాయాత్ర, నిమజ్జనం నిర్వహించే గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులు నిర్ణీత సమయానికి నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి పోలీసులకు సహకరించాలని ఎస్పీ కోరారు. శోభాయాత్ర సందర్భంగా ఇతరుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా పాటలు వినిపించడం, బాణాసంచా కాల్చి ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించడం వంటి చర్యలకు పాల్పడితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. వాహనాలు మంచి కండిషన్లో ఉండేలా నిర్వాహకులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మద్యం సేవించి శోభాయాత్రలో పాల్గొని ఇతరులకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
నిమజ్జనం రోజున ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డీజేలకు అనుమతి లేదని ఎస్పీ తెలిపారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డీజేలు వినియోగిస్తే చర్యలు తప్పవన్నారు. శోభాయాత్రలో రీల్స్, సెల్ఫీల కోసం వాహనాలు, క్రేన్లు లేదా గణేష్ విగ్రహాలపైకి ఎక్కడం, నీటి ప్రాంతాల వద్ద ప్రమాదకరంగా సెల్ఫీలు తీసుకోవడం, వాహనాల కదలికలకు అడ్డుగా నిలబడటం వంటి చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు.