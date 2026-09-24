Sircilla: ఇందిరమ్మ కాలనీలో వైభవంగా వినాయక మండపం తొలి వార్షికోత్సవం!
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగ్గళ్ళపల్లి మండలం ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఘనంగా శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక మండపం తొలి వార్షికోత్సవం.. పాల్గొన్న సర్పంచ్ గడ్డం రచన చోటు.
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగ్గళ్ళపల్లి మండలం ఇందిరమ్మ కాలనీ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో మాదాసు సత్యనారాయణ ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక మండపం తొలి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా కుంకుమ పూజ కార్యక్రమాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇందిరమ్మ కాలనీ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గడ్డం రచన చోటు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామ ప్రజలు, భక్తులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. భక్తులకు కుంకుమ భరణి, గాజులు, ప్రసాదాన్ని నిర్వాహకులు పంపిణీ చేశారు.
కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన గ్రామ ప్రజలకు, భక్తులందరికీ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక మండప సంఘ సభ్యులు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భక్తుల ఆశీస్సులు, సహకారం భవిష్యత్తులోనూ ఇలాగే కొనసాగాలని కోరారు.