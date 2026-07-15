Mucharla: ముచ్చర్లలో ఉపాధి హామీ పనులపై రైతుల రచ్చ
Mucharla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం ముచ్చర్ల గ్రామంలో ఉపాధి హామీ కింద చేపడుతున్న వాటర్షెడ్ పనులపై గ్రామస్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Mucharla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం ముచ్చర్ల గ్రామంలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద చేపడుతున్న వాటర్షెడ్ నిర్మాణ పనులపై గ్రామస్థులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గ్రామానికి జీవనాధారంగా ఉన్న కట్టు కాలువను పూడ్చివేసి, కాలువకు అడ్డంగా మట్టి పోయడంతో గ్రామ చెరువులోకి వర్షపు నీటి ప్రవాహం పూర్తిగా నిలిచిపోయిందని గ్రామ సర్పంచ్, రైతులు, గ్రామస్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో చెరువుకు నీరు చేరక వ్యవసాయంపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అలాగే గ్రామ సర్పంచ్కు, గ్రామ ప్రజలకు, వాటర్షెడ్ కమిటీకి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా నిర్మాణ పనులు చేపట్టారని ఆరోపించారు.
ఈ ఘటనపై సంబంధిత అధికారులు వెంటనే విచారణ చేపట్టి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పూడ్చివేసిన కట్టు కాలువను యథావిధిగా పునరుద్ధరించి, చెరువులోకి వర్షపు నీరు చేరేలా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని వారు అధికారులను కోరుతున్నారు.