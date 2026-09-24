Sircilla: క్రాప్ బుకింగ్లో వేగం పెంచాలని కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ఆదేశం!
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో క్రాప్ బుకింగ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ఆదేశం.. జిల్లాలో ఎరువులకు ఎలాంటి కొరత లేదని వెల్లడి.
Sircilla: క్రాప్ బుకింగ్ ప్రక్రియలో వేగం పెంచి నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. క్రాప్ బుకింగ్, ఎరువుల సరఫరా, ఆయిల్ పామ్ సాగు, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై వ్యవసాయ శాఖ, ఉద్యానవన శాఖ, పీఏసీఎస్ సెక్రటరీలు, అసిస్టెంట్ రిజిస్టార్లు, మార్క్ఫెడ్ అధికారులతో గురువారం జిల్లా సమీకృత కార్యాలయాల సముదాయంలో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 56 శాతం క్రాప్ బుకింగ్ పూర్తయిందని తెలిపారు. మిగిలిన క్రాప్ బుకింగ్ను ప్రణాళిక ప్రకారం పూర్తి చేయాలని, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించాలని సూచించారు.
జిల్లాలో ఎరువులకు కొరత లేదు
ఖరీఫ్ సీజన్లో వివిధ పంటల సాగుకు 21 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు అవసరమని అంచనా వేయగా, ఇప్పటివరకు 23 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువుల విక్రయాలు పూర్తయ్యాయని కలెక్టర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం మరో 2 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు నిల్వ ఉన్నాయని, జిల్లాలో ఎరువులకు ఎలాంటి కొరత లేదని స్పష్టం చేశారు. రైతులు ఆందోళన చెందవద్దని సూచిస్తూ.. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందించాలని ఆదేశించారు.
ఆయిల్ పామ్ సాగుపై అవగాహన కల్పించాలి
ఆయిల్ పామ్ సాగుతో కలిగే లాభాలు, ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు, ప్రోత్సాహకాలపై రైతులకు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఆయిల్ పామ్ మద్దతు ధర, దిగుబడి, రైతులకు కలిగే ఆర్థిక ప్రయోజనాలను వివరించి సాగు వైపు ప్రోత్సహించాలని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయిల్ పామ్ టన్ను ధర రూ.24,025గా ఉందని వెల్లడించారు. రైతుల నుంచి ప్లాంట్, డ్రిప్ డీడీలు తీసుకుని సాగు లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో ఆయిల్ పామ్ దిగుబడి వస్తోందని, జిల్లాకు సమీపంలోనే ఫ్యాక్టరీ అందుబాటులోకి వచ్చిందని కలెక్టర్ తెలిపారు. రైతులకు అవసరమైన సమాచారం అందిస్తూ ఆయిల్ పామ్ సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగును పెంచాలి
వర్షపాతం తక్కువగా నమోదయ్యే పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. ఆయిల్ పామ్, కూరగాయలు, పండ్ల తోటలు, పప్పుధాన్యాలు, ఇతర పంటల సాగు ద్వారా కలిగే లాభాలను రైతులకు వివరించాలని వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖల అధికారులు, పీఏసీఎస్ అధికారులు, సిబ్బందిని ఆదేశించారు.
సమావేశంలో జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారి ఆర్. శరత్ బాబు, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారిణి అఫ్జల్ బేగం, సహకార శాఖ అధికారి రామకృష్ణతో పాటు వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.