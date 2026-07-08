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Sircilla: నాట్ల సీజన్‌లో కరెంట్ కోతలు.. సిరిసిల్ల జిల్లాలో రైతుల ఆందోళన

Sircilla: నాట్ల సీజన్‌లో కరెంట్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ అల్మాస్పూర్ గ్రామానికి చెందిన రైతులు రాజన్నపేట సబ్‌స్టేషన్‌ను ముట్టడించారు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 8 July 2026 1:32 PM IST
Sircilla
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Sircilla: నాట్ల సీజన్‌లో కరెంట్ కోతలు.. సిరిసిల్ల జిల్లాలో రైతుల ఆందోళన

Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో విద్యుత్ సమస్యపై రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. రాజన్నపేట సబ్‌స్టేషన్ వద్ద అల్మాస్పూర్ గ్రామానికి చెందిన రైతులు నిరసన చేపట్టి విద్యుత్ శాఖ అధికారులను నిలదీశారు.

నాట్ల సీజన్‌లో వ్యవసాయానికి అవసరమైన సమయంలో విద్యుత్ సరఫరా చేయడం లేదని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కరెంటు లేక బురద పొలాలు ఎండిపోతుండటంతో పంటలు దెబ్బతింటున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

షెడ్యూల్ ప్రకారం విద్యుత్ ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని విద్యుత్ శాఖ సిబ్బందిని రైతులు ప్రశ్నించారు. వెంటనే విద్యుత్ సరఫరాను మెరుగుపరచాలని, లేకపోతే ఆందోళనను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.

బురద దుక్కి ఎండిపోతే దానికి బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారని రైతులు ప్రశ్నిస్తూ, వ్యవసాయ అవసరాలకు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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