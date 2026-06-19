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Peddapalli: ఊరికి కీడు సోకిందని ఉషాన్నపల్లి గ్రామస్తుల వనవాసం!

Peddapalli: పెద్దపల్లి జిల్లా కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండలం ఉషాన్నపల్లిలో వింత సంఘటన.

Srimanthula Kondal, Peddapalli
Published on: 19 Jun 2026 7:10 PM IST
Peddapalli
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Peddapalli: ఊరికి కీడు సోకిందని ఉషాన్నపల్లి గ్రామస్తుల వనవాసం!

Peddapalli: పెద్దపల్లి జిల్లా కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండలంలో వింత సంఘటన జరిగింది. ఊరికి కీడు సోకిందనే భయంతో ఉషాన్నపల్లి గ్రామస్తులంతా ఇళ్లకు తాళాలు వేసి, ఊరు విడిచి తోటల్లోకి వెళ్లారు.ఉషాన్నపల్లి గ్రామంలో గత రెండు నెలల్లో వివిధ కారణాలతో 15 మంది చనిపోయారు.

ఒకరి దశదిన కర్మ కాకముందే మరొకరు మృతి చెందడం, వర్షాలు కురవకపోవడంతో గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఇదంతా ఊరికి సోకిన కీడు వల్లేనని భావించి.. ఇళ్లలో పొయ్యి వెలిగించకుండా, దుకాణాలు మూసేసి అందరూ ఊరి బయట తోటల్లోకి చేరారు. రోజంతా అక్కడే వంటలు చేసుకుని తిని, సాయంత్రం ఇళ్లకు చేరుకునేలా వనవాసం చేపట్టారు.

ఇలా చేయడం వల్ల మరణాలు ఆగుతాయని గ్రామస్తులు నమ్ముతున్నారు. అయితే, కంప్యూటర్ కాలంలోనూ ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలు నమ్మడంపై మండల ప్రజలు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి గ్రామంలో అవగాహన సదస్సులు పెట్టాలని కోరుతున్నారు.

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Srimanthula Kondal, Peddapalli

Srimanthula Kondal, Peddapalli

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