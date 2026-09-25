Sircilla: రెడ్క్రాస్ డైరెక్టర్ పదవికి నామినేషన్పై అభ్యంతరం
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా రెడ్క్రాస్ సొసైటీ డైరెక్టర్ పదవికి డా. గూడూరి రవీందర్ దాఖలు చేసిన నామినేషన్ను తిరస్కరించాలని ఎన్నికల అధికారికి ఫిర్యాదు అందింది.
Rajanna Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా రెడ్క్రాస్ సొసైటీ డైరెక్టర్ పదవికి డా. గూడూరి రవీందర్ దాఖలు చేసిన నామినేషన్ను తిరస్కరించాలని కోరుతూ రెడ్క్రాస్ సొసైటీ మాజీ డైరెక్టర్ ఎన్నికల అధికారికి ఫిర్యాదు చేశారు.
హుజురాబాద్లోని ఏరియా ఆసుపత్రిలో సూపరింటెండెంట్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న డా. గూడూరి రవీందర్ సిరిసిల్ల జిల్లాకు రావాలంటే ఉన్నతాధికారుల అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. హుజురాబాద్లో విధులు నిర్వహిస్తూ సిరిసిల్లకు వచ్చి రెడ్క్రాస్ సొసైటీ ద్వారా సేవలు అందించడం సాధ్యం కాదని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
అలాగే, గతంలో సిరిసిల్ల జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో విధులు నిర్వహించిన సమయంలో డా. రవీందర్పై పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. విధులకు గైర్హాజరై సిరిసిల్లలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో సేవలు అందిస్తున్నారంటూ కూడా ఆరోపించారు.
ఈ ఆరోపణలపై వాస్తవాలను నిర్ధారించేందుకు సంబంధిత ఆసుపత్రుల సీసీటీవీ ఫుటేజ్, హాజరు రిజిస్టర్లు తదితరాలను పరిశీలించాలని ఫిర్యాదుదారు కోరారు. రెడ్క్రాస్ సొసైటీ డైరెక్టర్గా ఎన్నికైన తర్వాత కూడా సిరిసిల్లకు రావడానికి ప్రతిసారీ అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని, దీంతో సొసైటీ సేవలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో డా. గూడూరి రవీందర్ నామినేషన్ను స్క్రూటినీలో తిరస్కరించాలని ఎన్నికల అధికారిని కోరుతూ సెప్టెంబర్ 25న ఫిర్యాదు అందజేశారు. ఈ ఫిర్యాదు ప్రతులను తెలంగాణ గవర్నర్, వైద్య విధాన పరిషత్ అధికారులకు కూడా పంపినట్లు లేఖలో పేర్కొన్నారు.