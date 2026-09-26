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Karimnagar: జమ్మికుంటలో తనపై అసత్య పోస్టులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఇమ్రాన్!

Karimnagar: తన రాజకీయ ఎదుగుదలను ఓర్వలేకే కొందరు సోషల్ మీడియాలో అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఎన్‌ఎస్‌యూఐ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఇమ్రాన్ మండిపడ్డారు.

GANESH, JAMMIKUNTA
Published on: 26 Sept 2026 7:34 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: జమ్మికుంటలో తనపై అసత్య పోస్టులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఇమ్రాన్!

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Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణంలో సోషల్ మీడియాలో అసత్య పోస్టులు పెట్టి తన ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన మండిపడ్డారు. ఎన్‌ఎస్‌యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకటస్వామికి తాను అండగా ఉండటం, పార్టీ నాయకులను కలవడాన్ని కొందరు కావాలనే వివాదాస్పదంగా చిత్రీకరిస్తున్నారని ఆరోపించారు.

సామాజిక వర్గాలకు అతీతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కలిసి పనిచేయడాన్ని కొందరు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని ఇమ్రాన్ వ్యాఖ్యానించారు.తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు, అసత్య పోస్టులు చేసిన వారిపై ఇప్పటికే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. ఇకపై కూడా తప్పుడు ప్రచారం కొనసాగితే చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటానని ఇమ్రాన్ హెచ్చరించారు.

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GANESH, JAMMIKUNTA

GANESH, JAMMIKUNTA

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