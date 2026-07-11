Odela: ఓదెలలో ఎస్బీఐ శాఖ ప్రారంభం సోమవారం నుంచి సేవలు
Odela: ఓదెల మండల కేంద్రంలో ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ప్రారంభం. సోమవారం నుంచి అందుబాటులోకి బ్యాంకింగ్ సేవలు. సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరిన బ్యాంక్ మేనేజర్.
ఓదెల: ఓదెల మండల కేంద్రంలో ప్రజల చిరకాల కోరిక నెరవేరింది. మండల కేంద్రంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) శాఖను శనివారం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ నూతన శాఖ ద్వారా సోమవారం నుంచి పూర్తిస్థాయి బ్యాంకింగ్ సేవలు ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి: బ్యాంక్ మేనేజర్
ఈ సందర్భంగా బ్యాంక్ మేనేజర్ భాస్కర్ గొల్ల మాట్లాడుతూ.. ఓదెల మండల కేంద్రంతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు, రైతులు, వ్యాపారస్థులు ఈ ఎస్బీఐ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. బ్యాంకులో కొత్త ఖాతాల ప్రారంభంతో పాటు, వివిధ రకాల రుణాలు (రుణ సదుపాయాలు), డిపాజిట్లు మరియు ఇతర డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని ఆయన తెలిపారు.
ప్రజల చిరకాల కోరిక నెరవేరింది: సర్పంచ్
గ్రామ సర్పంచ్ కనికిరెడ్డి సతీష్ మాట్లాడుతూ.. ఓదెల మండల ప్రజలు ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ ఒక ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన పెద్ద బ్యాంకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారని, ఎస్బీఐ రాకతో ఆ కోరిక నెరవేరిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలందరూ బ్యాంకు సేవలను ఉపయోగించుకుని ఆర్థికంగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో బ్యాంక్ క్యాషియర్ క్రాంతి, సపోర్ట్ స్టాఫ్ సంపత్, రమణతో పాటు వార్డు సభ్యులు, స్థానిక నాయకులు మరియు గ్రామ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.