Sircilla: సిరిసిల్లలో ఘనంగా ముదిరాజ్ సింహగర్జన బహిరంగ సభ!
Sircilla: సిరిసిల్లలో నిర్వహించిన ముదిరాజ్ సింహగర్జన సభలో మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొని ముదిరాజ్ల సంక్షేమంపై కీలక ప్రకటనలు చేశారు.
Sircilla: జిల్లా కేంద్రంలోని జూనియర్ కళాశాలలో ముదిరాజ్ సింహగర్జన బహిరంగ సభ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సభకు మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్, శాసన మండలి చైర్మన్ బండా ప్రకాష్ ముదిరాజ్, ప్రభుత్వ విప్, వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్తో పాటు కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ముదిరాజ్ సమాజ ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ.. ముదిరాజ్ సమాజం హక్కుల కోసం గట్టిగా గొంతు వినిపించాలని పిలుపునిచ్చారు. ముదిరాజ్, బీసీ సమాజ సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేస్తామని తెలిపారు. పార్లమెంట్, శాసనసభల్లో బీసీల హక్కుల కోసం గట్టిగా మాట్లాడాలని అన్నారు. కామారెడ్డి బీసీ డిక్లరేషన్ను అమలు చేయాలని అడిగే హక్కు బీసీలకు ఉందని పేర్కొన్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా కులగణన నిర్వహించి బీసీల జనాభాను అధికారికంగా వెల్లడించాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కోరారు. జనాభా ప్రాతిపదికన బీసీలకు హక్కులు, అవకాశాలు, ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని అన్నారు. ఇతర వృత్తి కులాలకు కూడా 50 ఏళ్లకే పెన్షన్ అందించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ముదిరాజ్ కుల ఆత్మగౌరవ భవనానికి రూ.5 కోట్లు కేటాయిస్తున్నామని, ముదిరాజ్ కార్పొరేషన్కు రూ.50 కోట్లు కేటాయించడం జరిగిందని తెలిపారు. కుల భవనాలు విద్యార్థులకు వసతి, చదువు, పోటీ పరీక్షల సన్నద్ధతకు ఉపయోగపడేలా ఉండాలని సూచించారు. బీసీలంతా ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.
మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి మాట్లాడుతూ.. ముదిరాజ్లను బీసీ-డీ నుంచి బీసీ-ఏలోకి మార్చేందుకు ప్రతి ముదిరాజ్ పోరాడాలని అన్నారు. బీసీ, ముదిరాజ్ల పోరాటంలో తాను ఎప్పుడూ ముందుంటానని తెలిపారు. చట్టసభల్లో ముదిరాజ్లకు ప్రాతినిధ్యం వచ్చే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని చెప్పారు. మంత్రి పదవి కంటే ముదిరాజ్ రిజర్వేషన్ తనకు ముఖ్యమని వెల్లడించారు.
తామంతా పండగ సాయన్న వారసులమని వాకిటి శ్రీహరి అన్నారు. వందేళ్ల తర్వాత కులగణన చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిదని పేర్కొన్నారు. పండగ సాయన్న జయంతి, వర్ధంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారని తెలిపారు.
ముదిరాజ్లను బీసీ-డీ నుంచి బీసీ-ఏలోకి మార్చడం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమవుతుందని వాకిటి శ్రీహరి వ్యాఖ్యానించారు. ముదిరాజ్ల జనాభాకు అనుగుణంగా అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్లో ప్రాతినిధ్యం ఉండాలని అన్నారు. ముదిరాజ్లను బీసీ-డీ నుంచి బీసీ-ఏలోకి మార్చే విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సానుకూలంగా ఉన్నారని, త్వరలోనే నిర్ణయం వెలువడుతుందని తెలిపారు.
కులం కోసం దేనికైనా సిద్ధమని, ముదిరాజ్ల పోరాటం కొనసాగిస్తామని వాకిటి శ్రీహరి స్పష్టం చేశారు. ఇదే ప్రభుత్వ హయాంలో ముదిరాజ్ల కల నెరవేరుతుందని అన్నారు. ముదిరాజ్లు అన్ని రంగాల్లో అగ్రగాములుగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.