Jammikunta: ఆగస్టు 3 వరకు ఓటరు జాబితా సవరణ గడువు పొడిగింపు!
Jammikunta; ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ (SSR) గడువును ఆగస్టు 3 వరకు పొడిగించినట్లు ఎమ్మార్వో సుధాకర్ తెలిపారు.
జమ్మికుంట: ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ (SIR) కార్యక్రమాన్ని ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఓటరు జాబితా పూర్తిస్థాయిలో పారదర్శకంగా, తప్పులు లేకుండా రూపొందించడమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశమని అన్నారు.18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలని, ఇప్పటికే ఓటరు జాబితాలో పేర్లు ఉన్న వారు తమ వివరాలను ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలని సూచించారు.
బూత్ స్థాయి అధికారులు (BLOలు) ఇంటింటికీ వచ్చి వివరాలు సేకరించినప్పుడు ప్రజలు పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరారు. అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించి ఓటరు జాబితాను ఖచ్చితంగా రూపొందించేందుకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఓటు హక్కు ప్రతి పౌరుడి రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కు అని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయరాదని అన్నారు. ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియను ఆగస్టు 3 వరకు ఎన్నికల సంఘం పొడిగించడం జరిగిందని అన్నారు.పరిధిలో జమ్మికుంట, మండలం ప్రజలందరూ సర్ కార్యక్రమంలో చురుకుగా పాల్గొని తమ ఓటు హక్కును పరిరక్షించుకోవాలని. మీయొక్క ఫారంలు BLO లదగ్గర ఉంటాయి అడిగి తెలుసుకోండి.