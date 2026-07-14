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Karimnagar: కాళేశ్వరం కాదు అది 'కూలేశ్వరం'!

Karimnagar: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తిప్పికొట్టిన ఎమ్మెల్యే విజయరామారావు.

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN
Published on: 14 July 2026 12:31 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: కాళేశ్వరం కాదు అది 'కూలేశ్వరం'!

Karimnagar: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే విజయరామారావు తీవ్రంగా ఖండించారు. కరీంనగర్ లో మీడియా తో మాట్లాడుతూ అసలు కేటీఆర్‌కు తలకాయ ఉండి మాట్లాడుతున్నారో లేదో అర్థం కావడం లేదని మండిపడ్డారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు ఎస్సార్ఎస్పీ, ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుల నుంచే నీరు అందుతోందని, కాళేశ్వరం ద్వారా నీరు రావడం లేదన్నారు. రైతులను మాయమాటలతో మోసం చేస్తూ బీఆర్‌ఎస్ నేతలు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆరాటపడుతున్నారని విమర్శించారు.

కాంగ్రెస్ హయాంలోనే కడెం, ఎల్లంపల్లి, లోయర్ మానేరు డ్యాంలను నిర్మించామని.. బీఆర్‌ఎస్ హయాంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కాస్తా 'కూలేశ్వరం'గా మారిందని ఎద్దేవా చేశారు. నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ (NDSA) నివేదిక వచ్చాక కాళేశ్వరం మరమ్మతులు చేపడతామన్నారు. గత పదేళ్లలో ఉమ్మడి జిల్లాలో ఎన్ని ఎకరాలకు నీరిచ్చారో చెప్పాలని మాజీ మంత్రులు కొప్పుల ఈశ్వర్, గంగుల కమలాకర్‌లను ఆయన సూటిగా ప్రశ్నించారు.

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SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

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