Sircilla: మంత్రి వివేక్ కేసీఆర్ కేటీఆర్ హరీష్ రావులపై తీవ్ర విమర్శలు!
Sircilla: మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి పర్యటించి కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ రాజకీయాలపై, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కేటీఆర్, హరీష్ రావుల విమర్శలపై ఘాటుగా స్పందించారు.
సిరిసిల్ల: రాష్ట్ర గనులు, భూగర్భ శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి సిరిసిల్ల జిల్లా పర్యటనలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చాలా రోజుల తర్వాత కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చారని, ప్రజా సమస్యలపై ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఒక్కరోజైనా మాట్లాడలేదని అన్నారు.
కన్నెపల్లి పంప్హౌస్ నుంచి నీటిని పంపించాలని కేటీఆర్, హరీష్ రావు చేస్తున్న డిమాండ్పై స్పందించిన మంత్రి.. పంపింగ్తోనే సాధ్యమైతే బ్యారేజీలు ఎందుకు నిర్మించారని ప్రశ్నించారు. కేంద్ర కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర అనుమతులు తీసుకురావాలని సూచించారు.
కవిత లేవనెత్తిన రూ.1,400 కోట్ల అంశంపై కల్వకుంట్ల కుటుంబం ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో కమిషన్ల పరిపాలన సాగిందని ఆరోపించారు.
వర్షాభావ పరిస్థితులపై అందరూ కలిసి పరిష్కార మార్గాలు వెతకాలని పిలుపునిచ్చిన మంత్రి, సిరిసిల్లలో 3,500 ఇళ్ల లక్ష్యంలో 2,500 ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తైందని తెలిపారు. గతంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల పేరుతో బీఆర్ఎస్ ప్రజలను మోసం చేసిందని విమర్శించారు. అలాగే ఐటీఐ శిక్షణ పొందిన యువతకు జర్మనీకి చెందిన టామ్ టామ్ సంస్థ ద్వారా సిరిసిల్ల నుంచి సుమారు 100 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.