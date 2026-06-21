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Sircilla: మిడ్ మానేరు ప్రాజెక్టు అప్‌డేట్.. ప్రస్తుత నీటి నిల్వలు ఇవే!

Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మిడ్ మానేరు జలాశయం తాజా నీటి నిల్వల వివరాలు. జలాశయంలో ప్రస్తుతం 7.418 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.

N. Madhusudan Reddy, Karimnagar
Published on: 21 Jun 2026 9:03 AM IST
Sircilla
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Sircilla: మిడ్ మానేరు ప్రాజెక్టు అప్‌డేట్.. ప్రస్తుత నీటి నిల్వలు ఇవే!

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రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా: బోయిన్ పల్లి మండలం కొదురుపాక మిడ్ మానేరు లో ఉదయం 6 గంటల నాటికి నీటి మట్టం 307.04 మీటర్లుగా నమోదైంది. జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 318 మీటర్లు కాగా, ప్రస్తుతం 27.55 టీఎంసీల సామర్థ్యంలో 7.418 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.

జలాశయానికి ప్రస్తుతం ఎలాంటి నీటి ప్రవాహాలు (ఇన్‌ఫ్లోలు) రావడం లేదు. ఎస్‌ఆర్‌ఎస్‌పీ, మానేరు, ములవాగు, ఎఫ్‌ఎఫ్‌సీ ఇన్‌లెట్ల ద్వారా కూడా నీటి ప్రవాహం నమోదు కాలేదు.

అదేవిధంగా జలాశయం నుంచి మొత్తం 81 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల అవుతోంది. ఇందులో ఆవిరి (ఎవాపరేషన్) ద్వారా 36 క్యూసెక్కులు, ఎంబీ ద్వారా 45 క్యూసెక్కుల నీరు వెళ్తోంది. కుడి, ఎడమ కాలువలు, ప్యాకేజీలు, ఇతర మార్గాల ద్వారా ఎలాంటి నీటి విడుదల లేదు.

ప్రస్తుతం జలాశయం స్పిల్‌వే గేట్లు, రివర్ స్లూయిస్ గేట్లు అన్నీ మూసివేసి ఉన్నాయి. దీంతో మిడ్ మానేరు జలాశయం ప్రశాంత స్థితిలో కొనసాగుతోంది.

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N. Madhusudan Reddy, Karimnagar

N. Madhusudan Reddy, Karimnagar

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