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Karimnagar: కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 66 డివిజన్లకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల నియామకం

Karimnagar: 66 డివిజన్లకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన అధ్యక్షులను నియమిస్తూ టీపీసీసీ ప్రెసిడెంట్, ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారు.

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR
Published on: 18 July 2026 8:25 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 66 డివిజన్లకు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల నియామకం

కరీంనగర్: కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 66 డివిజన్లకు కాంగ్రెస్ పార్టీ డివిజన్ అధ్యక్షులను నియమిస్తూ టీపీసీ అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ నేడు ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారు.

ఈ సందర్భంగా కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు వైద్యుల అంజన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సముచిత ప్రాధాన్యత కల్పిస్తూ నియామకాలు చేపట్టడం జరిగిందని తెలిపారు. అదేవిధంగా మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేస్తూ నలుగురు గురు మహిళలకు డివిజన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులుగా అవకాశం ఇవ్వడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు.

పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు, ప్రజా సమస్యలపై పోరాడేందుకు కొత్తగా నియమితులైన డివిజన్ అధ్యక్షులందరూ చురుగ్గా పనిచేయాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలను ప్రతి ఇంటికి తీసుకెళ్లి ప్రజా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు అందించడంలో కృషి చేయాలని సూచించారు.

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G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

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