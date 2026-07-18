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Lingannapet: ఎన్పీడీసీఎల్ వచ్చినా మారని తీరు!

Lingannapet: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా లింగన్నపేటలో వ్యవసాయ విద్యుత్ సమస్యలపై రైతుల ఆగ్రహం. ఎన్పీడీసీఎల్ పరిధిలోకి వచ్చినా మారని కాంట్రాక్టర్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 18 July 2026 1:27 PM IST
Lingannapet
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Lingannapet: ఎన్పీడీసీఎల్ వచ్చినా మారని తీరు!

Lingannapet: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం లింగన్నపేట గ్రామంలో వ్యవసాయ విద్యుత్ సమస్య రైతులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. సెస్ స్థానంలో ఎన్పీడీసీఎల్ పర్యవేక్షణలోకి విద్యుత్ వ్యవస్థ వచ్చినప్పటికీ, కాంట్రాక్టర్ల పనితీరులో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు కనిపించడం లేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు.

వ్యవసాయ బోర్లకు సక్రమంగా విద్యుత్ సరఫరా లేక పంటలు ఎండిపోతున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమస్యను పలుమార్లు కాంట్రాక్టర్ల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ, సరైన స్పందన ఇవ్వడం లేదని వాపోతున్నారు. అధికారులు కూడా సమస్యను పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు.

ఒకవైపు వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తూ, మరోవైపు విద్యుత్ సమస్యలతో పంటలను కాపాడుకునేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు. వెంటనే ఉన్నతాధికారులు జోక్యం చేసుకుని విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించడంతో పాటు, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న కాంట్రాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని లింగన్నపేట రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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