Metpally: జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలో ఘనంగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతి!
Metpally: జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలో ఘనంగా ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జయంతి వేడుకలు. చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించిన మున్సిపల్ చైర్మన్.
Metpally: తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమ తొలి అమరుడు, సాయుధ పోరాట యోధుడు, చేనేత రంగానికి విశేష సేవలందించిన ఆచార్య కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ జన్మదిన వేడుకలను జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పట్టణంలో ఆదివారం నాడు పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మున్సిపల్ చైర్మన్ మైలారపు లింబాద్రి, మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్, పట్టణ పద్మశాలి సంఘం తాజా మాజీ అధ్యక్షులు ద్యావనపెల్లి రాజారాం హాజరయ్యారు. ముందుగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ చిత్రపటానికి, విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ మైలారపు లింబాద్రి మాట్లాడుతూ... "తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం, బహుజనుల హక్కుల కోసం తన జీవితాంతం పోరాడిన మహనీయుడు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ. మంత్రి పదవిని సైతం తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసి తెలంగాణ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడిన ఆయన త్యాగనిరతి ఆదర్శనీయం. ఆయన ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి" అని పేర్కొన్నారు.
అనంతరం పట్టణ పద్మశాలి సంఘం తాజా మాజీ అధ్యక్షులు ద్యావనపెల్లి రాజారాం మాట్లాడుతూ... చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి, పద్మశాలి సమాజ అభివృద్ధికి బాపూజీ చేసిన సేవలను కొనియాడారు. ఆయన బాటలో నడుస్తూ సమాజ సేవలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అధికారులు, పద్మశాలి సంఘం నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, చేనేత బంధువులు మరియు పట్టణ ప్రముఖులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.