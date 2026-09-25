Karimnagar: సీరత్ ఎక్స్పో 2026: ప్రారంభించిన గంగుల కమలాకర్, నేతలు
Karimnagar: కరీంనగర్ సర్కస్ గ్రౌండ్లో జమాతే ఇస్లామీ హింద్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సీరత్ ఎక్స్పో 2026ను ఎమ్మెల్యే గంగుల, ముఖ్య నేతలు ఘనంగా ప్రారంభించారు.
కరీంనగర్ : జమాతే ఇస్లామి హింద్ కరీంనగర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న సీరత్ ఎక్స్ పో 2026కు ఎంఐఎం పార్టీ పక్షాన సేవలను తమవంతుగా అందిస్తామని, ఎంఐఎం పార్టీ కరీంనగర్ అధ్యక్షుడు సయ్యద్ గులాం అహ్మద్ హుస్సేన్ అన్నారు.
నగరంలోని సర్కస్ గ్రౌండ్ మహాత్మ జ్యోతిబాపూలే మైదానంలో జమాతే ఇస్లామీ హింద్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటుచేసిన సీరత్ ఎక్స్ పో-2026 ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో గులాం అహ్మద్ హుస్సేన్, ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్, ఆల్ఫోర్స్ విద్యాసంస్థల చైర్మన్ ఊట్కూరు నరేందర్ రెడ్డి, జమాతే ఇస్లామీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సోహైబ్ అహ్మద్ ఖాన్, లక్ష్ విద్యాసంస్థల చైర్మన్ ముష్తాఖ్ అహ్మద్, ఆల్ ఇండియా సున్నీ ఉలేమా బోర్డు చైర్మన్ ముఫ్తి నదీమోద్దీన్ లతో కలిసి పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన సమావేశంలో గులాం అహ్మద్ హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ మహనీయ మహమ్మద్ ప్రవక్త జన్మదిన పురస్కరించుకొని మూడు రోజులపాటు జరిగే ఈ సీరత్ ఎక్స్పో 2026 ను కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజలు పెద్దఎత్తున పాల్గొనాలని చెప్పారు. ఇస్లాం గురించి క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకునే స్టాల్స్ ను ఇందులో ఏర్పాటు చేశారని, ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఎంఐఎం పార్టీ కరీంనగర్ పట్టణ శాఖ తరపున ఎంఐఎం అధినేత బారిష్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఆదేశాల మేరకు ఎక్స్పో కు వస్తున్న సుమారు 30వేల మందికి త్రాగునీటి వసతిని కల్పించనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ ఎక్స్ పోలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఈకార్యక్రమంలో ఎంపిజె జిల్లా అధ్యక్షుడు సాజిద్ ఖాన్, షోయబ్ లతిఫీ, ఖైరోద్దీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.