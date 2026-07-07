Karimnagar: శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి నివాళులర్పించిన మేయర్
Karimnagar: కరీంనగర్లో డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ జయంతి వేడుకలు. చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించిన మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్.
కరీంనగర్: భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు, ప్రముఖ విద్యావేత్త, దేశ సమైక్యతకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహనీయుడు డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ జయంతి సందర్భంగా కరీంనగర్ నగరంలోని తీగలగుట్టపల్లిలో ఉన్న మేయర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఘనంగా జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా నగర మేయర్ కొలగాని శ్రీనివాస్ డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ, డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ దేశ సమైక్యత, జాతీయత, ప్రజాస్వామ్య విలువల పరిరక్షణ కోసం చేసిన త్యాగాలు, సేవలు భారత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయని అన్నారు.
కాశ్మీర్ సంపూర్ణ విలీనానికి, దేశ సమగ్రతకు ఆయన చేసిన పోరాటం ప్రతి భారతీయుడికి స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొన్నారు. దేశం ఒక్కటే, రాజ్యాంగం ఒక్కటే, జెండా ఒక్కటే అనే భావజాలాన్ని బలంగా చాటిచెప్పిన మహానీయుడిగా డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీని దేశ ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకుంటారని తెలిపారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఆశయాలకు అనుగుణంగా దేశ సమైక్యతను మరింత బలోపేతం చేస్తూ అనేక చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుందని మేయర్ పేర్కొన్నారు. యువత మహనీయుల జీవితాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
అనంతరం నాయకులు, కార్యకర్తలు డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ జీవిత విశేషాలు, దేశానికి ఆయన చేసిన సేవలను స్మరించుకుంటూ నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నార్త్ జోన్ అధ్యక్షులు పాదం శివరాజ్, గాండ్ల నరేష్ , శివ , రాహుల్, కిరణ్ , పార్టీ నాయకులు, బీజేపీ శ్రేణులు తదితరులు పాల్గొని డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీకి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.