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Karimnagar: గొల్ల కురుమల అభివృద్ధికి సర్కార్ పెద్దపీట మంత్రులు

Karimnagar: కరీంనగర్‌లో గొర్రెలు, మేకల బీమా పథకం ప్రారంభం. గొల్ల కురుమల అభివృద్ధికి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తామని మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడి.

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN
Published on: 26 Sept 2026 4:29 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: గొల్ల కురుమల అభివృద్ధికి సర్కార్ పెద్దపీట మంత్రులు

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కరీంనగర్: గొల్ల కురుమల సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, వారి అభివృద్ధికి మరిన్ని సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తామని పశు సంవర్ధక, డెయిరీ అభివృద్ధి, మత్స్య, క్రీడలు, యువజన శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి అన్నారు.

కరీంనగర్ జిల్లా పద్మ నగర్ లోని ఇందిరా గార్డెన్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన కరీంనగర్ జిల్లా గొర్రెల పెంపకం దారుల సహకార సంఘం సర్వసభ్య సమావేశానికి రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తో కలిసి మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి హాజరయ్యారు. ఇదే కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన గొర్రెలు, మేకల బీమాకు సంబంధించిన పోస్టర్లను ఆవిష్కరించి పథకం ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

ఈ సమావేశంలో మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వాలు గొల్ల కురుమలకు అనేక వాగ్దానాలు చేసి వారిని అభివృద్ధి చేసిన సందర్భం లేదని అన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక కులవృత్తిదారులను ప్రోత్సహిస్తుందని, వారిని అన్ని రంగాల్లో ముందుంచేందుకు అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తుందని తెలిపారు.

గొల్ల కురుమలు జీవాలను మేపేందుకు నెలల తరబడి వలస వెళ్తారని, ఈ సమయంలో వారికి అనేక ప్రమాదాలు వచ్చి ఉంటాయని తెలిపారు. గొర్రెలతో పాటు పెంపకం దారులకు తగిన బీమా కల్పించేలా చూస్తామని తెలిపారు. ఏడాదికి కేవలం 13 రూపాయలు చెల్లించి ఒక గొర్రె లేదా మేకకు ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోవాలని తెలిపారు. మిగతా సొమ్ము ప్రభుత్వం భరిస్తుందని అన్నారు. ప్రతి శనివారం హైదరాబాద్కు ఇతర రాష్ట్రాల నుండి వేలకొద్దీ గొర్రెలు మేకలు అమ్మకానికి వస్తాయని తెలిపారు. తెలంగాణలోనూ ఈ దిశగా పెంపకం దారులు ఉత్పత్తిని పెంచాలని సూచించారు.

గొర్రెల పెంపకం దారులపై ఉన్న రుణాల మాఫీకి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో మాదిరిగా అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా విజిలెన్స్ సహకారంతో గొర్రెల పెంపకం దారులకు మరిన్ని పథకాలు అమలు చేస్తామని అన్నారు. తమ పిల్లలను ఉన్నత చదువులు చదివించాలని, తర్వాత తరం మరింత అభివృద్ధి చెందేలా ప్రోత్సహించాలని సూచించారు.

రాష్ట్ర రవాణా బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ...

బడుగు బలహీన వర్గాలకు, కులవృత్తిదారుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 750 వరకు గొల్ల కురుమల సహకార సంఘాలు 3200 మంది సభ్యులు ఉన్నారని తెలిపారు. కరీంనగర్ జిల్లాలో గొర్రెల పెంపకం దారుల సహకార సంఘం ఎన్నికలు ఏకగ్రీవం చేసుకోవడం అభినందనీయమని అన్నారు. అనేకమంది సభ్యులు 55 సంవత్సరాలకు పింఛన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నారని తెలిపారు.

కులవృత్తిదారులందరికీ 55 సంవత్సరాలకే పెన్షన్ ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రతిపాదిస్తామని తెలిపారు. ఇందిరమ్మ బీమా పథకంలో భాగంగా కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఐదు లక్షల రూపాయల బీమాకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.

గొర్రెల పెంపకానికి ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాలను సంఘాలకు కేటాయించాల్సిందిగా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరిని కోరారు. ఎన్ సి డి సి రుణాన్ని మాఫీ చేయాల్సిందిగా ముఖ్యమంత్రి ముందు ప్రతిపాదన ఉంచుతామని తెలిపారు. అలాగే కరీంనగర్లో హోల్ సేల్ మాంసం విక్రయాల మార్కెట్ ను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు.

భావి తెలంగాణ అభివృద్ధికి విద్య ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. ఆర్థికంగా ఎదగడమే కాకుండా పోటీ ప్రపంచంలో నిలబడాలంటే చదువు ఎంతో అవసరమని అన్నారు. కుల వృత్తులను కాపాడుకుంటూనే తమ బిడ్డల చదువుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని గొల్ల కురుమలకు సూచించారు.

తెలంగాణ రాష్ట్ర గొర్రెలు, మేకల అభివృద్ధి కోపరేటివ్ ఫెడరేషన్ చైర్ పర్సన్ కే.సరిత తిరుపతయ్య మాట్లాడుతూ కురుమ యాదవులు, పశు సంపద ఎక్కువగా ఉన్న కరీంనగర్ జిల్లాలో బీమా పథకం ప్రారంభించడం సంతోషదాయకమని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిజమైన గొర్రె పెంపకం దారులకు తీవ్ర అన్యాయం చేశారని తెలిపారు. గొర్రెల పెంపకం దారుల కష్టనష్టాలు దగ్గరగా చూశాననిఅన్నారు. వారికి వృత్తిపరమైన, రాజకీయ అభివృద్ధికి ఈ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. గొల్ల కురుమలు ఐక్యంగా ఉండి హక్కులు సాధించుకోవాలని సూచించారు.

చొప్పదండి శాసనసభ్యులు మేడిపల్లి సత్యం మాట్లాడుతూ గొల్ల కురుమలకు ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని అన్నారు. వారి రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక ఎదుగుదలకు కృషి చేస్తామని తెలిపారు. చొప్పదండి నియోజకవర్గం లో ఏ అవకాశం వచ్చినా గొల్ల కురుమలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని అన్నారు. బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని తెలిపారు. గొర్రెలు మేకల బీమా పథకాన్ని ప్రతి పెంపకం దారుడు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.

ఈ సమావేశంలో యాదవ, కురుమ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ రఘునాథ్ యాదవ్, పశుగణన అభివృద్ధి చైర్మన్ చరణ్ కౌశిక్ యాదవ్, పశుసంవర్ధక శాఖ ఎండి సుబ్బారాయుడు, జేడీ లింగారెడ్డి, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ సత్తు మల్లేశం, కరీంనగర్ జిల్లా గొర్రెల పెంపకం దారుల సహకార సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు బాషవేని మల్లేష్ యాదవ్, ఉపాధ్యక్షులు చిగుర్ల శ్రీనివాస్ కురుమ, కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి, బొమ్మ శ్రీరామ్ చక్రవర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

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