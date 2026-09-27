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Karimnagar: బీజేపీ, బీఆర్ఎస్‌పై మండిపడ్డ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి

Karimnagar: కరీంనగర్‌లో దళిత నేతపై దాడిని ఖండించిన మాజీ సుడా చైర్మన్ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి, సెప్టెంబర్ 30న సీఎం పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN
Published on: 27 Sept 2026 1:02 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: బీజేపీ, బీఆర్ఎస్‌పై మండిపడ్డ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి

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కరీంనగర్: నిరంతరం అభివృద్ధి లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పని చేస్తుంటే చూస్తూ ఓర్వలేని నాయకులు బిజెపి,బి ఆర్ ఎస్ నాయకులని మాజీ సుడా చైర్మన్ కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి అన్నారు. నిన్న చాకలి అయిలమ్మ విగ్రహం వద్ద జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. ఒక దళిత నాయకుని పట్టుకొని బూతులు తిడుతూ నడిరోడ్డుపై కొట్టడం సమంజసం కాదని దాడులను ప్రోత్సహిస్తుంది బిజెపి నాయకులని మండిపడ్డారు.

ప్రతి దాడులు చేస్తే మీరు తట్టుకోలేరని దాడులు మా సంస్కృతి కాదని సూచించారు. నగరంలో జరిగిన ప్రతి కార్యక్రమానికి మీరే బాధ్యత వహిస్తాడని చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకల వద్ద అన్ని ఏర్పాట్లు సవ్యంగా ఉన్న కావాలని బిజెపి వాళ్లు గొడవ చేసి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై దాడి చేశారని అన్నారు. కేవలం దళితులే లక్ష్యంగా బిజెపి దాడులకు పూనుకోవడం సిగ్గుచేటు అన్నారు.

గతంలో ఇదే బిజెపి నాయకులు, కార్యకర్తలు, కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం పై దాడి చేసిన సంఘటనలు గుర్తు చేశారు. ఏర్పాట్లకు సంబంధం మేయర్ కు ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా దాడులకు దిగడం బిజెపి కుహనా రాజకీయాలకు నిదర్శనం అన్నారు. ఇదే కాకుండా నగరంలో జరిగే అభివృద్ధి పనులకు రాష్ట్ర వాటా ఉన్న కూడా కేవలం మేమే చేస్తున్నామని ప్రగల్బాలు పలుకుతున్నారని తెలిపారు.

మంచి జరుగుతే మేము చెడు జరిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనే విధంగా వ్యవహరించడం మంచి పద్ధతి కాదన్నారు. నగర అభివృద్ధి కోసం రాజకీయాల కతీతంగా పనిచేయాలే తప్ప దాడులు చేసుకోవడం కవ్వింపు రాజకీయాలు మానుకోవాలని బిజెపికి సూచించారు.

గత ప్రభుత్వ హాయంలో దోచుకొనుడే పనిగా చేసిన వారిపై ఎందుకు విచారణ చేయడం లేదని, ఇది మీ చీకటి ఒప్పందానికి నిదర్శనమా అని ప్రశ్నించారు. ఇప్పటివరకు దాడులు చేసిన ఏది చేసిన బిఆర్ఎస్ నాయకులు బిజెపి నాయకులు మాట్లాడడం లేదంటే ఇది ముమ్మాటికీ చీకటి ఒప్పందం అని అన్నారు.

ఈనెల 30వ తేదీన కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ ప్రారంభానికి విచ్చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కి జిల్లా తరఫున భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఘన స్వాగతం పలకడానికి అందరూ రావాలని పిలుపునిచ్చారు. 60 కోట్ల నిధులతో కరీంనగర్ నూతన కలెక్టరేట్ పూర్తి అయ్యిందని దానిని 30వ తేదీన ప్రారంభించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.

కలెక్టరేట్ నిర్మాణంతోపాటు హెలిపాడ్, నిర్మాణం కూడా పూర్తయిందని దీనికి సుడానిధులు కూడా వెచ్చించడం జరిగిందని ప్రతి అభివృద్ధికి రాష్ట్ర నిధులు ఉంటున్నాయని ఇది ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు సవ్యంగా జరుగుతున్నాయని ప్రతి ఒక్కరూ స్వచ్ఛందంగా కార్యక్రమానికి రావాలని కోరారు.

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SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

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