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Karimnagar: కేంద్ర మంత్రి సంజయ్ కృషితో కరీంనగర్‌కు 18 ఓపెన్ జిమ్‌లు!

Karimnagar: 42వ డివిజన్ భగత్ నగర్‌లో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ చొరవతో సీఎస్ఆర్ నిధులతో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఓపెన్ జిమ్ పనులను డిప్యూటీ మేయర్ సునీల్ పరిశీలించారు.

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR
Published on: 12 July 2026 11:43 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: కేంద్ర మంత్రి సంజయ్ కృషితో కరీంనగర్‌కు 18 ఓపెన్ జిమ్‌లు!

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కరీంనగర్: కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని 42వ డివిజన్‌ భగత్ నగర్ లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న 'ఓపెన్ జిమ్' పనులను బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, కరీంనగర్ డిప్యూటీ మేయర్, యాదగిరి సునీల్ రావు పరిశీలించారు.

ఈ సందర్భంగా యాదగిరి సునీల్ రావు మాట్లాడుతూ కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రివర్యులు బండి సంజయ్ కుమార్ ప్రత్యేక చొరవతో, సీఎస్ఆర్ (CSR - కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ) ఫండ్స్ ద్వారా కరీంనగర్ నగరానికి మొత్తం 18 ఓపెన్ జిమ్‌లు మంజూరయ్యాయని తెలిపారు. ఇందులో భాగంగానే 42వ డివిజన్‌లో ఈ అధునాతన ఓపెన్ జిమ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

నగర ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలనే సదుద్దేశంతోనే ఈ జిమ్‌లను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు సునీల్ రావు తెలిపారు. యువత, ప్రజలు ఫిట్‌నెస్ కోసం ప్రైవేట్ జిమ్‌లకు వెళ్లి డబ్బులు వెచ్చించాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఉచితంగా ఈ సేవలను వినియోగించుకునేలా వీటిని డిజైన్ చేశామన్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో వాకింగ్ కోసం వచ్చే వారికి, ఇతర ప్రజలందరికీ ఈ జిమ్ ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అతి త్వరలోనే ఈ ఓపెన్ జిమ్ పనులను పూర్తి చేసి, 42వ డివిజన్ ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని యాదగిరి సునీల్ రావు స్పష్టం చేశారు.

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G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

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