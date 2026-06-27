Karimnagar: ప్రజల పక్షాన వందేళ్ల పోరాటం.. సీపీఐ మాత్రమే సజీవ పార్టీ!
Karimnagar: గుంటూరుపల్లిలో సీపీఐ జెండా ఆవిష్కరించిన జిల్లా కార్యదర్శి పంజాల శ్రీనివాస్.
కరీంనగర్: సమాజంలో నిరంతరం ప్రజల కోసం,వారి సంక్షేమం కోసం నిలబడే కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ ని బలోపేతం చేయడానికి కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని,సమస్యల వారిగా పోరాటాలు నిర్వహించడానికి అందరూ సంఘటితం కావాలని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి పంజాల శ్రీనివాస్ పిలుపునిచ్చారు. గుంటూరుపల్లి లో సిపిఐ గ్రామ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన సిపిఐ జెండాను జిల్లా కార్యదర్శి పంజాల శ్రీనివాస్ ఎగురవేశారు.
ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ సమ సమాజ స్థాపన కోసం,వర్గ రహిత సమాజం కోసం,కార్మిక వర్గ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని సిపిఐ వందేళ్లుగా ప్రజల పక్షాన పోరాడుతుందని,అనేక పార్టీలు పుట్టుకొచ్చాయి,కాలగర్భంలో కలిసి పోయాయని కానీ నేటికి సజీవంగా ఉన్న పార్టీ సిపిఐ అని,సమస్య ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కమ్యూనిస్టులు ఉంటారని అన్నారు.
దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి 78 ఏళ్లు గడిచినా,పాలక ప్రభుత్వాలు మారినా ప్రజల బ్రతుకులు మారడం లేదని,కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించలేక పోతున్నారని, నిరుద్యోగం పెరిగిపోతుందని,అవినీతి,అక్రమాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతుందని,పేదలు మరింత పేదలుగా,ధనవంతులు మరింత ధనవంతులుగా మారుతున్నారని,ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ అందడం లేదని,పెట్టుబడి దారుల చేతుల్లో దేశ సంపద చిక్కుకుంటుందని అందుకు పాలక ప్రభుత్వాలే ప్రధాన కారణమని ఆరోపించారు.
బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పులు పెరిగిపోయాయని,ప్రజలపై పన్నుల భారం విపరీతంగా పడుతుందని,కార్పోరేట్ పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారని అన్నారు.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజల బ్రతుకులు మారుతాయని అనుకుంటే గత పాలకులాగా ఈ పాలకులు కూడా వ్యవహరిస్తున్నారని,ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడంలో జాప్యం జరుగుతుందని,పేదల సంక్షేమం కోసం పనిచేయక పోతే రానున్న రోజుల్లో కేంద్ర,రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై సిపిఐ పోరాటాలు ఉదృతం చేయకతప్పదని శ్రీనివాస్ హెచ్చరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ కరీంనగర్ నగర కార్యదర్శి కసిరెడ్డి సురేందర్, జిల్లా కౌన్సిల్ సభ్యులు నలువాల సదానందం, సిపిఐ గుంటూరు పల్లి శాఖ కార్యదర్శి సాయవేణి రాయమల్లు,సీనియర్ నాయకులు సామల్లా కొమురయ్య, చిందo మల్లయ్య,నాయకులు తంగెళ్ళ లక్ష్మయ్య,పిల్లి రమేష్,తాత సమ్మయ్య,తంగెళ్ళ సంపత్, సదయ్య,గొడుగు సంపత్,సాయవేణి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.