Karimnagar: కరీంనగర్లో ఇల్లీగల్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలపై కేసుల కలకలం!
Karimnagar: కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో లైసెన్స్ లేకుండా నిర్వహిస్తున్న 7 ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
కరీంనగర్: ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు తప్పనిసరిగా PSARA (Private Security Agencies Regulation Act-2005) నిబంధనల ప్రకారం లైసెన్స్ పొందిన తర్వాతే కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలని కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ గౌష్ ఆలం తెలిపారు.
పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో లైసెన్స్ లేకుండా ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ సేవలు అందిస్తున్న 7 సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలపై సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. PSARA చట్టం ప్రకారం అనుమతి లేకుండా సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలను నిర్వహించడం నేరమని పేర్కొన్నారు.
గంగాధర, కొత్తపల్లి, కరీంనగర్-1 టౌన్, కరీంనగర్-2 టౌన్ మరియు చొప్పదండి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధుల్లో పనిచేస్తున్న ఆయా ఏజెన్సీలపై PSARA Act-2005 సెక్షన్ 20, 22 మరియు BNS సెక్షన్ 318(4) కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ ఏజెన్సీల ద్వారా దాదాపు 146 మంది సెక్యూరిటీ గార్డులు విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు.
ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీల యజమానులు చట్టబద్ధమైన అనుమతులు, లైసెన్సులు పొందిన తర్వాతే కార్యకలాపాలు కొనసాగించాలని, లేనిపక్షంలో కఠిన చర్యలు తప్పవని కమిషనర్ హెచ్చరించారు. జిల్లాలోని అన్ని ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు PSARA చట్ట నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు.