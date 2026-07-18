Karimnagar: కరీంనగర్ ఆగస్టు 15లోగా సమీకృత మార్కెట్ ప్రారంభం
Karimnagar: కరీంనగర్ కాశ్మీర్ గడ్డ సమీకృత మార్కెట్ పనులను పరిశీలించిన కమిషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్. ఆగస్టు 15 నాటికి మార్కెట్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశం.
కరీంనగర్: నగరంలోని కాశ్మీర్ గడ్డ నూతన సమీకృత మార్కెట్ పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేసి ఆగస్టు 15 లోగా ప్రారంభానికి సిద్ధం చేయాలని కమీషనర్ ప్రఫుల్ దేశాయ్ అధికారులను ఆదేశించారు. కరీంనగర్ నగరపాలక సంస్థ అభివృద్ధి లో భాగంగా కాశ్మీర్ గడ్డ ప్రాంతంలో నూతనంగా నిర్మాణం చేస్తున్న వెజ్ &నాన్ వెజ్ మార్కెట్ ను సందర్శించారు.
ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో కలిసి మార్కెట్ నిర్మాణ పురోగతి పనులను తనిఖీ చేసి పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం పూర్తైన పనుల వివరాలను ఇంజనీరింగ్ అధికారులను, కాంట్రాక్టర్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిర్మాణ పనుల్లో ఎక్కడా నాణ్యత లోపించకుండా, నిబంధనల ప్రకారం పనులను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
నగర ప్రజలకు, వ్యాపారుల సౌకర్యార్థం సమీకృత మార్కెట్ను గడువులోగా పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఈ దేవేంధర్ రెడ్డి, ఏఈ గట్టు స్వామీ, ఏజెన్సీ కాంట్రాక్టర్ పాల్గొన్నారు.