Karimnagar: కరీంనగర్ డీఆర్డీఏ అధికారులతో కలెక్టర్ సమీక్ష
Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ (DRDA) అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా సుదీర్ఘ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
కరీంనగర్: గ్రామీణాభివృద్ధి, పేద కుటుంబాల సంక్షేమం, మహిళల ఆర్థిక సాధికారతకు జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఏ) కీలక భూమిక పోషిస్తోందని జిల్లా కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తూ ప్రతి అధికారి బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వర్తించాలని ఆమె సూచించారు.
కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో డీఆర్డీఏ అధికారులతో నిర్వహించిన సుదీర్ఘ సమీక్ష సమావేశంలో కలెక్టర్ వివిధ శాఖల పనితీరును సమీక్షించారు. పెన్షన్లు, బివిజి రామ్ జీ ఉపాధి హామీ పథకం పనులు, ప్లాంటేషన్, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్, బ్యాంకు లింకేజీ, పెన్షన్ల మ్యాపింగ్, హెచ్ఆర్ విభాగం పనితీరు, శ్రీనిధి కార్యకలాపాలు, మహిళా సంఘాల బలోపేతం తదితర అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గ్రామాల సమగ్ర అభివృద్ధిలో డీఆర్డీఏ పాత్ర ఎంతో కీలకమని, పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడమే సంస్థ ప్రధాన ధ్యేయంగా ఉండాలని అన్నారు. ప్రతి అధికారి కర్తవ్యనిష్ఠతో పనిచేస్తూ కార్యాలయాన్ని ఆదర్శవంతమైన సంస్థగా తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు. ఏ అంశంలోనూ నిర్లక్ష్యానికి తావివ్వకుండా ప్రణాళికా బద్ధంగా ముందుకు సాగాలని ఆదేశించారు.
గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ పనితీరును మరింత అత్యుత్తమ స్థాయికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి, సంబంధిత మంత్రి, ఉన్నతాధికారులు డీఆర్డీఏ పనితీరుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారని, ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సూచించారు.
స్వశక్తి మహిళా సంఘాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు మహిళల ఆర్థిక అభ్యున్నతికి బ్యాంకు లింకేజీలు, ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన బి వి జి రామ్ జి పనులను గ్రామాల అభివృద్ధిలో భాగంగా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలన్నారు.
ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు) అశ్విని తానాజీ వాకడే, డీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ గీత, డీఆర్డీఏ కార్యాలయ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.