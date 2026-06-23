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Karimnagar: కరీంనగర్ కలెక్టర్ లో ప్రజావాణి దరఖాస్తులకు ఫైల్ ట్రాకింగ్..

Karimnagar: కరీంనగర్ ప్రజావాణి దరఖాస్తులపై కలెక్టర్ చిత్ర మీశ్రా సీరియస్. పెండింగ్ లేకుండా ఫైల్ ట్రాకింగ్ ద్వారా వేగవంతమైన పరిష్కారం. 192 అర్జీల స్వీకరణ.

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR
Published on: 23 Jun 2026 11:52 AM IST
Karimnagar
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Karimnagar: కరీంనగర్ కలెక్టర్ లో ప్రజావాణి దరఖాస్తులకు ఫైల్ ట్రాకింగ్..

కరీంనగర్ : ప్రజావాణిలో వచ్చిన దరఖాస్తుల ను ఫైల్ ట్రాకింగ్ చేస్తున్నామని దరఖాస్తులను పెండింగ్లో ఉంచకుండా పరిష్కారించడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ చిత్ర మీశ్రా అధికారులను ఆదేశించారు.

కలెక్టరేట్ ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ప్రజల నుండి కలెక్టర్ దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. మొత్తం 192 మంది అర్జీదారులు ప్రజావాణిలో దరఖాస్తులు సమర్పించారు. కొన్ని దరఖాస్తులను అక్కడికక్కడే పరిష్కరించగా మరికొన్నింటిని అధికారులకు బదిలీ చేశారు. త్వరితగతిన దరఖాస్తులు పరిష్కరించాలని, పెండింగ్ దరఖాస్తులు క్లియర్ చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

ప్రతి శాఖ వారిగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల ప్రక్రియను పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పారు. శాఖల వారీగా దరఖాస్తుల సంఖ్య, పెండింగ్ దరఖాస్తులను సమీక్షించారు. ప్రజావాణి దరఖాస్తులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ అన్నారు.

ప్రజావాణిలో అశ్విని తానాజీ వాకడే, డిఆర్ఓ స్వామి ఇతర జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

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