Jammikunta: జమ్మికుంట కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సుంకరి రమేష్ బర్త్డే వేడుకలు
Jammikunta: జమ్మికుంట పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సుంకరి రమేష్ జన్మదినం సందర్భంగా బొమ్మలగుడి వద్ద మహా అన్నదానం. కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలు, కౌన్సిలర్ల హజరు.
జమ్మికుంట: కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణ కాంగ్రేస్ అధ్యక్షులు గౌరవ సుంకరి రమేష్ జన్మదినం సందర్భంగా పట్టణం లోని బొమ్మలగుడి వద్ద మహా అన్న ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా టీపీసీసీ ప్రచార కమిటీ సభ్యులు సాయిని రవి కౌన్సిలర్ ఒగ్గు రమేష్ మాట్లాడుతూ రానున్న రోజుల్లో మంచి పదవులు అవిరోధిస్తూ ఆయురారోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండాలని కోరారు..
ఈ కార్యక్రమంలో జమ్మికుంట కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్స్ పొనగంటి విష్ణు.కుతాటి తిరుపతి.మాచర్ల రాజు.శ్రీపతి నరేష్.దుబ్బ మల్లన్న దేవస్థాన చెర్మన్ ముద్దమల్ల రవి.పురెల్లి రాకేష్.పిట్టల రమేష్.యూత్ కాంగ్రెస్ కుమ్మరి శ్యామ్ .nsui తడిగొప్పుల వంశీ.వినయ్.భాస్కర్.మరియు కుటుంబ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
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