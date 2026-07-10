Jammikunta: కోరపల్లిలో నవధాన్యాల క్షేత్ర ప్రదర్శన!
Jammikunta: జమ్మికుంట కేవీకే శాస్త్రవేత్తల ఆధ్వర్యంలో కోరపల్లిలో నవధాన్యాల సాగుపై క్షేత్ర ప్రదర్శన. భూసార రక్షణకు నవధాన్యాల చల్లకం ఎంతో ఉపయోగకరమని వివరణ.
Jammikunta: కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట పట్టణంలోని ప్రకృతి వ్యవసాయం లో భాగంగా కోరపల్లి గ్రామంలో జమ్మికుంట కె.వి.కె శాస్త్రవేత్త డా.మహేష్ ప్రకృతి వ్యవసాయం ప్రాజెక్టు కోఆర్డినేటర్ కుమార్ డాక్యుమెంట్ ఆఫీసర్ భార్గవి మేడమ్ ఆధ్వర్యంలో బండ సంపత్ నవధాన్యాల ఫీల్డ్ వద్ద క్షేత్ర ప్రదర్శన నిర్వహించారు .ఈ కార్యక్రమంలో మహేష్ కుమార్ నవధాన్యాలు చల్లుకోవడం వల్ల ఉపయోగాలు రైతులకు వివరించారు.
అలాగే 9 నుంచి30రకాలనవధాన్యాలుధాన్యాలు చల్లుకున్నట్లయితే వాటి వేళ్ళ నుండి వేరు బుడిపెలు వేర్లపై ఏర్పడే ప్రయోజనకరమైన సూక్ష్మ జీవులు నత్రజనిని స్థిరీకరించే రైజోబియం వంటి బాక్టీరియాకు ఆశ్రయం ఇస్తాయని మహేష్ క్లుప్తంగా రైతులకు వివరించడం జరిగింది. చల్లిన నవధాన్యాలను 35 నుండి 40 రోజుల మధ్యలో పొలంలో కలియదున్నలని కుమార్ రైతులకు వివరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ రైతులు మరియుఫీల్డ్ కో-ఆర్డినేటర్స్ రామన్న ,ఉదయ్ , రమాదేవి,తిరుపతి, రమేష్,అభిషేక్ పాల్గొన్నారు.