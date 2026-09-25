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Jammikunta: జమ్మికుంట మైనారిటీ గురుకులంలో విద్యార్థులకు కళ్లద్దాల పంపిణీ

Jammikunta: జమ్మికుంట ప్రభుత్వ మైనారిటీ గురుకులంలో ఆర్బీఎస్కే ఆధ్వర్యంలో కంటి లోపాలున్న 38 మంది విద్యార్థులకు డిప్యూటీ డీఎంహెచ్‌ఓ ఉచితంగా కళ్లద్దాలు అందజేశారు.

GANESH, JAMMIKUNTA
Published on: 25 Sept 2026 8:46 PM IST
Jammikunta
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Jammikunta: జమ్మికుంట మైనారిటీ గురుకులంలో విద్యార్థులకు కళ్లద్దాల పంపిణీ

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కరీంనగర్ జిల్లా: జమ్మికుంట మున్సిపల్ పరిధిలోని ప్రభుత్వ మైనారిటీ గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులకు గత రెండు మాసాల క్రితం రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం (ఆర్ బి ఎస్ కె) వైద్య బృందం కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి, దృష్టి లోపాలున్న 38 మంది విద్యార్థులను గుర్తించగా వారికి కళ్లద్దాలు ఈరోజు ఆర్ బి ఎస్ కే వైద్య బృందం హుజురాబాద్ డిప్యూటీ డి ఎం హెచ్ ఓ డాక్టర్ ప్రభుదాస్ చేతుల మీదుగా విద్యార్థులకు కళ్లద్దాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ డి ఎం హెచ్ ఓ మాట్లాడుతూ కంటి సంరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను విద్యార్థులకు క్లుప్తంగా వివరించడం జరిగింది,మంచి పోషకాలతో నిండిన సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలని,తగినంత నిద్ర పోవాలని,వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత తో పాటు పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించాలని మొబైల్ ఫోన్ కు దూరంగా ఉండాలని ఎవరికైనా కంటిలో డబుల్ దృష్టి,

మబ్బుగా ఉన్న దృశ్యం,ఎరుపు కళ్ళు, కాంతి వెలుగులు, కళ్ళు లేదా కనురెప్పల వాపు వంటి లక్షణాలు ఉంటే అశ్రద్ధ చేయకుండా తప్పనిసరిగా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని కంటిని సంరక్షించుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ బి ఎస్ కె వైద్యాధికారి డాక్టర్ మొగిలి,కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్ సదానందం,డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ పంజాల ప్రతాప్ గౌడ్,గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ అశ్విని, ఫార్మసిస్ట్ పుష్పాంజలి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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GANESH, JAMMIKUNTA

GANESH, JAMMIKUNTA

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