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Karimnagar: జమ్మికుంటలో ఎఫ్‌పీఓ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు కలెక్టర్‌కు వినతి!

Karimnagar: కరీంనగర్ కలెక్టర్ చిత్ర మిశ్రాను కలిసిన జమ్మికుంట ఎఫ్‌పీఓ చైర్మన్ సంద మహేందర్. నూతన ప్లాంట్ ఏర్పాటు, అభివృద్ధిపై అధికారులకు వినతిపత్రం.

GANESH, JAMMIKUNTA
Published on: 7 July 2026 11:34 AM IST
Karimnagar
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Karimnagar: జమ్మికుంటలో ఎఫ్‌పీఓ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు కలెక్టర్‌కు వినతి!

కరీంనగర్: కరీంనగర్ కలెక్టర్ శ్రీమతి చిత్ర మిశ్రా ని కలిసి జమ్మికుంట రైతు ప్రగతి రైతు ఉత్పత్తిదారుల పరస్పర సహాయ సహకార సంఘం లిమిటెడ్ జమ్మికుంట పట్టణానికి చెందిన (FPO) చైర్మన్ సంద మహేందర్ సొసైటీ అభివృద్ధికి ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు సహకరించవలసిందిగా కలెక్టర్ కు వినతిపత్రం ఇచ్చారు.

గత నాలుగు రోజుల క్రితం ఇట్టి ప్లాంట్ ఏర్పాటు కోసం గౌరవ కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రివర్యులు బండి సంజయ్ కుమార్ ని కలిసి ప్లాంట్ అభివృద్ధికి సహకరించవలసిందిగా వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది అది త్వరలో పూర్తి చేయాలని అధికారులను చేయాలని కోరారు.

వీరి వెంట జమ్మికుంట మండలంకు చెందిన బిజెపి నాయకులు పొనగంటి రవీందర్. గైరాజు. తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Sanda MahendarKarimnagarChitra Mishra IASRythu Pragathi
GANESH, JAMMIKUNTA

GANESH, JAMMIKUNTA

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