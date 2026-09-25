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Illanthakunta: ఇల్లంతకుంట పీహెచ్‌సీలో వైద్య సేవలపై డీఎంహెచ్‌ఓ సమీక్ష

Illanthakunta: ఇల్లంతకుంట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో వైద్య సేవలపై డీఎంహెచ్‌ఓ డాక్టర్ ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్ సమీక్ష నిర్వహించి సిబ్బందికి పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 25 Sept 2026 8:16 PM IST
Illanthakunta
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Illanthakunta: ఇల్లంతకుంట పీహెచ్‌సీలో వైద్య సేవలపై డీఎంహెచ్‌ఓ సమీక్ష

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ఇల్లంతకుంట: ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారి డా. ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్ ఆధ్వర్యంలో వైద్య సేవలపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా వ్యాధి నిరోధక టీకాల కార్యక్రమం, తల్లి–శిశు ఆరోగ్య సేవలు, అసాంక్రమిక వ్యాధుల నియంత్రణతో పాటు పలు జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల అమలు తీరును సమీక్షించారు. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సంస్థాగత ప్రసవాల శాతం పెంచేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని డీఎంహెచ్‌ఓ సూచించారు.

తమ పరిధిలోని గర్భిణులను మిడ్ లెవల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్లు, ఏఎన్‌ఎంలు, సూపర్‌వైజర్లు ముందుగానే గుర్తించి, క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే ప్రసవాలు జరిగేలా గర్భిణులు, కుటుంబ సభ్యులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు.

తల్లి, శిశు ఆరోగ్య సేవలను సమర్థవంతంగా అందించడంతో పాటు టీకాల కార్యక్రమాన్ని వంద శాతం లక్ష్యంతో అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి అసాంక్రమిక వ్యాధులను ముందస్తుగా గుర్తించి, అవసరమైన వారికి నిరంతర చికిత్స, ఫాలోఅప్ అందించాలని సూచించారు.

గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ప్రభుత్వ వైద్య సేవలను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేలా ఆరోగ్య సిబ్బంది అవగాహన కల్పించాలని డీఎంహెచ్‌ఓ తెలిపారు.

ఈ సమావేశంలో ప్రోగ్రామ్ అధికారులు డా. సంపత్ కుమార్, డా. రామకృష్ణ, మెడికల్ ఆఫీసర్ డా. జీవన జ్యోతి, ఆశా నోడల్ అధికారి శాంత, పీహెచ్‌ఎన్ పూల, ఎన్‌హెచ్‌ఎం డీడీఎం కార్తీక్‌తో పాటు ఇల్లంతకుంట పీహెచ్‌సీ సిబ్బంది, ఏఎన్‌ఎంలు, సూపర్‌వైజర్లు, మిడ్ లెవల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్లు, ఆశా కార్యకర్తలు, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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