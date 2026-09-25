Manthani: మంథనిలో భారీ వర్షాలు సింగరేణి ఓసీపీల్లో నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి!
Manthani: పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలో భారీ వర్షాలకు సింగరేణి ఓసీపీల్లో నిలిచిపోయిన బొగ్గు ఉత్పత్తి. గనుల్లోకి చేరిన వర్షపు నీరు, నిలిచిన మట్టి తవ్వకాలు.
Manthani: పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని నియోజకవర్గంలో గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు సింగరేణి సంస్థ RG-3 పరిధిలోని ఓపెన్కాస్ట్ ప్రాజెక్టులు (OCP)-1, OCP-2ల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మంథని, ముత్తారం, రామగిరి, కమాన్పూర్ మండలాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ఓపెన్కాస్ట్ గనుల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది.
దీంతో OCP-1, OCP-2ల్లో రెండు రోజులకు సుమారు 16 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. భారీ వర్షాలతో గనులు బురదమయంగా మారడంతో మట్టి తవ్వకాల పనులకు కూడా ఆటంకం ఏర్పడింది. రెండు రోజుల్లో సుమారు 50 వేల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి తవ్వకాలు నిలిచిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
వర్షపు నీరు గనుల్లోకి చేరడంతో భారీ యంత్రాల నిర్వహణ, మట్టి తొలగింపు పనులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వర్షాలు తగ్గిన అనంతరం గనుల్లో చేరిన నీటిని తొలగించి, బొగ్గు ఉత్పత్తి, మట్టి తవ్వకాలను పునరుద్ధరించేందుకు చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు సింగరేణి అధికారులు తెలిపారు.