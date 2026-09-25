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Karimnagar: దసరాకు 2 డీఏలు, సంక్రాంతికి మరో డీఏ: మారం జగదీశ్వర్

Karimnagar: దసరాకు రెండు డీఏలు, సంక్రాంతికి మరో డీఏ విడుదలకు ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందని తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్ వెల్లడించారు.

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN
Published on: 25 Sept 2026 7:04 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: దసరాకు 2 డీఏలు, సంక్రాంతికి మరో డీఏ: మారం జగదీశ్వర్

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కరీంనగర్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యోగుల జేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్ అధ్యక్షతన స్థానిక టీఎన్జీవోల సంఘ భవనంలో పత్రికా సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా మారం జగదీశ్వర్ మాట్లాడుతూ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఉద్యోగ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు సమాయత్తమయ్యారని తెలిపారు.

ఉద్యోగుల్లో నెలకొన్న అసంతృప్తిపై ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం నివేదికలు కూడా ప్రభుత్వానికి చేరాయని పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి జోక్యం చేసుకుని చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేసుకోవాలని కోరడంతో, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని జేఏసీ ఆ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేసిందని తెలిపారు.తదుపరి ప్రభుత్వం, ఉద్యోగ సంఘాల మధ్య జరిగిన చర్చల్లో ఉద్యోగుల ప్రధాన సమస్యల పరిష్కారానికి సంబంధించి పలు హామీలు లభించాయని మారం జగదీశ్వర్ తెలిపారు.

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలలో ముఖ్యమైనవి:

డీఏ బకాయిలపై వచ్చే నెల దసరా సందర్భంగా రెండు డీఏలను విడుదల చేయడానికి, అలాగే సంక్రాంతి నాటికి మరో డీఏను విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.

కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ విధానం (CPS) CPS అంశంపై ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, మూడు నెలల్లోగా నివేదిక తీసుకునే ప్రక్రియను చేపడతామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.

PRC ఉద్యోగుల వేతన సవరణకు సంబంధించిన PRC కమిటీ నివేదికను త్వరితగతిన పరిశీలించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.

EHS ఉద్యోగుల ఆరోగ్య భద్రతకు సంబంధించిన EHS ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, మరింత పకడ్బందీగా ఉద్యోగులకు ఆరోగ్య సేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందని తెలిపారు.

ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నిర్ణీత కాలంలో అమలు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యోగుల జేఏసీ కోరుతుందని మారం జగదీశ్వర్ స్పష్టం చేశారు. ఉద్యోగుల న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం జేఏసీ నిరంతరం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు.

ఈ నెల 30వ తేదీన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి హాజరు కానున్నారని మారం జగదీశ్వర్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యోగుల JAC పక్షాన ముఖ్యమంత్రికి హృదయపూర్వక స్వాగతం పలకాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, JAC ప్రతినిధులను ఆయన కోరారు.

ఈ పత్రికా సమావేశంలో కరీంనగర్ జిల్లా ఎంప్లాయిస్ జేఎసి చైర్మన్ దారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కన్వీనర్ మడిపేల్లి కాళి చరణ్ టీఎన్జీవో ల సంఘం కార్యదర్శి సంగేం లక్ష్మణ్ రావు కోశాధికారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి డాక్టర్ అరవింద్ రెడ్డి పెన్షనర్ల సంఘం నాయకులు పెండ్యాల కేశవరెడ్డి ప్రభాకర్ రావు టిఎన్జీవోల సంఘం రాష్ట్ర నాయకులు రాగి శ్రీనివాస్ సర్థార్ హర్మీంధర్ సింగ్

ప్రభాకర రెడ్డి, నాయకులు రమేష్ గౌడ్, ప్రసాద్ రెడ్డి రాజేష్, భరద్వాజ్, వెలిచాల సుమంత్ రావు మామిడి రమేష్, పోలు కిషన్, శారద, సునీత, సరిత సుర్యా, శైలజ, అజ్గర్ అలి ,వారీస్, నవాబ్ రాజేశ్వరరావు ,శంకర్,ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, జేఏసీ ప్రతినిధులు, టీఎన్జీవోల సంఘం నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

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