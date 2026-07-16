Peddapalli: పెంపుడు శునకానికి హిందూ సంప్రదాయబద్ధంగా అంత్యక్రియలు!
Peddapalli: పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని గాంధీనగర్లో మానవత్వాన్ని చాటే అరుదైన ఘటన వెలుగు చూసింది.
పెద్దపల్లి: అనునిత్యం కళ్ళ ముందు కదలాడే ఆ విశ్వాస మూగ జీవి కానరాని లోకానికి తరలి వెళ్లిన విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేక పెంచిన కుటుంబం కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తోంది. హిందూ సాంప్రదాయబద్ధంగా ఆ శునకానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించి తమ రుణానుబంధాన్ని తెంచుకుంది.
పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని గాంధీనగర్ కు చెందిన గుండేటి లక్ష్మీ మల్లేశo దంపతులు 14 సంవత్సరాల క్రితం పది రోజుల వయసు గల ఓ కుక్కపిల్లను ఇంటికి తెచ్చుకున్నారు. ఆ పసికూనకు అమ్ములు అని నామకరణం చేశారు. తమ కుటుంబంలో ఒకరిలా అమ్ములును ఆప్యాయంగా చూసుకున్నారు. గతంలో అమ్ములు అనారోగ్యం బారిన పడగా, వనదేవతలకు మొక్కుకొని రెండుసార్లు ఎత్తు బంగారం కూడా సమర్పించారు. ఆ తరువాత ఆరోగ్యం కోలుకోవడంతో అందరూ సంతోషించారు.
కాలక్రమంలో వయసు మీద పడడం, నెలరోజుల క్రితం పక్షవాతం రావడంతో అమ్ములు ఆనారోగ్యంతో కదలలేని పరిస్థితికి చేరుకుంది. ఈ నెల రోజులు లక్ష్మీ మల్లేశం దంపతులు అమ్ములను ఆప్యాయంగా చూసుకున్నారు. ప్రతిరోజు అన్నం తినిపిస్తూ త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతున్ని వేడుకున్నారు. కానీ వీరి ప్రయత్నం వృధాగా మారింది. అనారోగ్యం బారిన పడిన అమ్ములు / బుధవారం మృతి చెందింది. అమ్ములు మృతిని జీర్ణించుకోలేక కుటుంబ సభ్యులు రోదించిన తీరు స్థానికులను సైతం కంటతడి పెట్టించింది.
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అమ్ములకు స్థానిక స్మశాన వాటికలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. 14 సంవత్సరాలపాటు తమ కుటుంబంలో ఒకరిలా మెదిలిన అమ్ములు లేదన్న విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నామని కుటుంబ సభ్యులు విలపిస్తూ తెలిపారు. కాగా మానవత్వం మంటగలిసేలా అనేక ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్న ప్రస్తుత సమాజంలో, మూగ జీవి పట్ల లక్ష్మి మల్లేశం కుటుంబం చూపిన మమకారం అందరి ప్రశంసలను అందుకుంటుంది.