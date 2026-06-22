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Karimnagar: కరీంనగర్‌లో పేకాట స్థావరంపై పోలీసుల దాడి.. 12 మంది అరెస్ట్!

Karimnagar: కరీంనగర్ వన్‌టౌన్ పరిధిలోని కాపువాడలో పేకాట స్థావరంపై టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు మెరుపు దాడి చేశారు.

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR
Published on: 22 Jun 2026 8:21 AM IST
Karimnagar
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Karimnagar: కరీంనగర్‌లో పేకాట స్థావరంపై పోలీసుల దాడి.. 12 మంది అరెస్ట్!

​కరీంనగర్ : కరీంనగర్ నగరంలోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గల కాపువాడలోని ఒక ప్రైవేట్ ఇంట్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న పేకాట (త్రీ కార్డ్స్) స్థావరంపై పోలీసులు మెరుపు దాడి నిర్వహించారు. ఈ దాడిలో బెట్టింగ్ రాయుళ్ల ఆట కట్టించి, భారీగా నగదు, వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నా కరీంనగర్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు.

​కేసు వివరాలు:

నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు కాపువాడలోని సదరు ప్రైవేట్ నివాసంపై దాడి చేశారు. డబ్బులు పణంగా పెట్టి జూదం ఆడుతున్న 12 మంది వ్యక్తులను అక్కడికక్కడే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

​స్వాధీనం చేసుకున్న సొత్తు:

​జూదరుల నుండి రూ. 37,670/- నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.​వారి వద్ద ఉన్న 12 మొబైల్ ఫోన్లను సీజ్ చేశారు.

​నిందితులకు సంబంధించిన వాహనాలు:

ఒక రెనాల్ట్ (Renault) కారు, 3 ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

​అరెస్టయిన నిందితులతో పాటు స్వాధీనం చేసుకున్న నగదు, మొబైల్ ఫోన్లు మరియు వాహనాలను తదుపరి చట్టపరమైన చర్యల నిమిత్తం కరీంనగర్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. నగరంలో ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

KarimnagarGamblingBustedTaskforce
G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

G. SUDHAKAR, KARIMNAGAR

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