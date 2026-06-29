Kalva Srirampur: రాజకీయ కుట్రలను తిప్పికొట్టండి: మాజీ ఎంపీపీ సారయ్య
Kalva Srirampur: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని మాజీ ఎంపీపీ సారయ్య పిలుపునిచ్చారు.
Kalva Srirampur: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో, కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని పార్టీ ముఖ్య నాయకులు పిలుపునిచ్చారు. కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మాజీ ఎంపీపీ గోపగోని సారయ్య గౌడ్...
కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండల కేంద్రంలోని KGN ఫంక్షన్ హాల్లో మండల బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు (BLA), కాంగ్రెస్ నాయకుల అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారు. మాజీ ఎంపీపీ గోపగోని సారయ్య గౌడ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు గజనవేన సదయ్య సంయుక్తంగా ఈ సమావేశాన్ని పర్యవేక్షించారు.
అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు దక్కాలి:
ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ, ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు అత్యంత కీలకమైందని, ప్రతి అర్హుడి పేరు ఓటర్ల జాబితాలో ఉండేలా చూడాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ శ్రేణులపై ఉందన్నారు.
బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు (BLO) ఓటర్ల సర్వే కోసం ఇంటింటికీ వచ్చినప్పుడు ప్రజలు తమ పేరు, చిరునామా, కుటుంబ వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకుని, సరైన సమాచారాన్ని అందించి సహకరించాలని కోరారు.
రాజకీయ కుట్రలను తిప్పికొట్టాలి:
ప్రజల విశ్వాసాన్ని గెలవలేని కొన్ని శక్తులు ఓటర్ల జాబితాలో గందరగోళం సృష్టించి, ఓట్లను తొలగించడం ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చూస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక పరిణామాలకు తెలంగాణలో తావు లేకుండా చేయాలన్నారు.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ముగిసేవరకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు అప్రమత్తంగా ఉంటూ, ఓటర్లకు తగిన సహాయ సహకారాలు అందించాలని సూచించారు.
హాజరైన ముఖ్య నాయకులు:
ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రామిడి తిరుపతి రెడ్డి, మాజీ జడ్పీటీసీ లంక సదయ్య, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఎండీ మునీర్, మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ సబ్బని రాజమల్లుతో బంగారం మాజీ సర్పంచ్ ఈద సత్యనారాయణ రెడ్డి పాటు వివిధ గ్రామాల సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు, మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్లు, బూత్ అధ్యక్షులు, మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.