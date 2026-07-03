Sircilla: ఇందిరా మహిళా శక్తితో మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన!
Sircilla: తంగళ్ళపల్లిలో ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం కింద మహిళా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, డైరీ యూనిట్లను కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ప్రారంభించారు.
సిరిసిల్ల: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్ళపల్లి మండల కేంద్రంలో ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం కింద స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, డైరీ యూనిట్లను జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ప్రారంభించారు.
వెంకటసాయి కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్ అండ్ ఫ్లోర్ మిల్, కోవిదా మిల్క్ పాయింట్లను ప్రారంభించిన కలెక్టర్.. యూనిట్ల పనితీరు, ఉపాధి అవకాశాలు, ఆదాయంపై మహిళలతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ఇందిరా మహిళా శక్తి ద్వారా మహిళలకు ఉపాధితో పాటు ఆర్థిక స్వావలంబన లభిస్తోందన్నారు. రూ.11.50 లక్షలతో ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కు పీఎంఎఫ్ఎంఈ పథకం కింద రూ.3.50 లక్షల సబ్సిడీ అందుతుందని తెలిపారు. మహిళా సంఘాల రుణ సహాయంతో డైరీ యూనిట్ను కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
జిల్లాలో మరిన్ని మహిళా సంఘాలు ఇలాంటి యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసుకుని ఆర్థికంగా ఎదగాలని కలెక్టర్ పిలుపునిచ్చారు. అలాగే ఆర్-సెటీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ యువతకు ఉచిత రెసిడెన్షియల్ శిక్షణ అందుబాటులో ఉందని, యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఓ లక్ష్మీనారాయణ, లీడ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ మల్లికార్జున రావు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.