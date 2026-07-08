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Karimnagar: కరీంనగర్ చిరుధాన్యాల సాగుపై రైతులకు అవగాహన

Karimnagar: కరీంనగర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో చిరుధాన్యాలపై రైతులకు అవగాహన సదస్సు. తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాల సాగుపై శాస్త్రవేత్తల సూచనలు.

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN
Published on: 8 July 2026 7:00 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: కరీంనగర్ చిరుధాన్యాల సాగుపై రైతులకు అవగాహన

కరీంనగర్: కరీంనగర్ వ్యవసాయ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు చిరుధాన్యాలపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరైన వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ అధికారి పాల్గొని మాట్లాడుతూ చిరుధాన్యాలు తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందచ్చని రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తి వల్ల రైతులే నేరుగా పంటను అమ్ముకోవడం వివిధ రకాల ప్రోడక్టులు గా తయారు చేయడం చేసి మార్కెట్లో అమ్మినచో అధిక లాభాలు పొందే విధంగా శాస్త్రవేత్తలు అవగాహన కల్పించారు.

రైతులకు అవసరమైన మేలైన విత్తనాలతో పాటు సస్యరక్షణ చర్యలపై కూడా అవగాహన కల్పించారు. రైతులు చిరుధాన్యాల సాగు వల్ల భూసారాన్ని కూడా పెంచుకోవచ్చని ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన పంటలు వేయడం వల్ల పంటలు దిగుబడి రాక నష్టపోయే అవకాశం ఉన్నందున పంట మార్పిడి అనేది కచ్చితంగా చేయాలని సూచించారు. కరీంనగర్లో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉండడం కరీంనగర్ రైతులకు గొప్ప వరమని దీని నుండి ఎంతోమంది రైతులు స్ఫూర్తి పొంది మన పెంచుకొని వ్యవసాయాన్ని అధిక దిగుబడులు వచ్చే విధంగా సలహాలు సూచనలు పాటించి పొందవచ్చు అన్నారు.

కరీంనగర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ రాజేంద్రప్రసాద్ మాట్లాడుతూ చిరుధాన్యాల సాగు వల్ల తక్కువ వర్షపాతం లో కూడా అధికంగా పండుతాయని రసాయనాల వినియోగం లేకుండా పంటలు పండించవచ్చని తెలిపారు. రైతులు తమ అనుభవాలను పక్క రైతులతో పంచుకుంటూ అయినా మెలుకువలు పాటించి దిగుబడులను పెంచుకోవచ్చని వివరించారు. రైతులకు ఎల్లవేళలా కరీంనగర్ శాస్త్రవేత్తలు అందుబాటులో ఉండి తగిన విధంగా సూచనలు సలహాలు ఇస్తారని వీటిని ప్రతి ఒక్క రైతు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.

కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ హరికృష్ణ మాట్లాడుతూ వ్యవసాయం ఒక పండగల రైతులు చేసుకునే రోజు ఎంతో దగ్గరలో ఉందని, రైతులు శాస్త్రవేత్తల సూచనలు సలహాలు పాటించి మంచి లాభాలు పొందాలని తెలిపారు. చిరుధాన్యాల సాగు వల్ల నేల సారం పెరగడంతో పాటు, నీటి శాతాన్ని తక్కువ వినియోగించుకొని ఎక్కువ పంటలు పండిచ్చని రైతులకు సూచించారు. కరీంనగర్ జిల్లా రైతులు ఆదర్శ రైతులుగా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. నాణ్యమైన విత్తనాలు, మంచి మెలకువలు పాటించినచో రైతులు అధిక లాభాలు పొందవచ్చని ప్రతి ఒక్క రైతు ఆదర్శ రైతుగా ఎదగాలని అన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో చిగురుమామిడి, చొప్పదండి మండలాలకు సంబంధించిన సుమారు 40 మంది రైతులకు టార్పాలిన్లు, జొన్న విత్తనాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు డి ఏ ఓ భాగ్యలక్ష్మి,డాక్టర్ హరికృష్ణ, డాక్టర్ మధుకర్ రావు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్, డాక్టర్ రాంప్రసాద్, ఏ డి ఏ శ్రీధర్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పున్నం చందర్, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్, రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

SUDHAKAR, KARIMNGAR TOWN

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