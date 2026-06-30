Karimnagar: నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండగానే వైద్య సేవలా?
Karimnagar: కరీంనగర్లోని శ్రీలక్ష్మి నరసింహ హాస్పిటల్పై సమగ్ర విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తూ డీఎంహెచ్వోకు డీవైఎఫ్ఐ వినతిపత్రం అందజేసింది.
కరీంనగర్: డీవైఎఫ్ఐ కరీంనగర్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి (డీఎంహెచ్వో) డాక్టర్ శ్రీరామ్ కి వినతిపత్రం అందజేసి, కరీంనగర్లోని శ్రీలక్ష్మి నరసింహ హాస్పిటల్పై సమగ్ర విచారణ చేపట్టి ప్రజల ప్రాణాల రక్షణకు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా డీవైఎఫ్ఐ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి నరేష్ మాట్లాడుతూ, గతంలో వేరే భవనంలో నిర్వహించబడిన శ్రీలక్ష్మి నరసింహ హాస్పిటల్ ప్రస్తుతం నూతన భవనంలో వైద్య సేవలు నిర్వహిస్తోందని, ఈ మార్పుకు సంబంధించిన అన్ని చట్టబద్ధ అనుమతులు, షిప్టింగ్ ప్రక్రియ, భద్రతా ప్రమాణాలు, లైసెన్సులు, ఇతర అనుమతులపై జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెంటనే సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు.
నూతన భవనంలో ఇంకా నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్న సమయంలోనే ఓపీ, ఐపీ సేవలు నిర్వహించడం అత్యంత బాధ్యతారాహిత్య చర్య అని అన్నారు. చికిత్స కోసం వచ్చే పేద, మధ్యతరగతి ప్రజల భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండకూడదని, ప్రజల ప్రాణాలకు సంబంధించిన అంశాల్లో సంబంధిత శాఖలు అత్యంత బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని కోరారు.
శ్రీలక్ష్మి నరసింహ హాస్పిటల్లో ఫైర్ సేఫ్టీ ప్రమాణాలు, భవన భద్రత, అత్యవసర నిష్క్రమణ మార్గాలు, బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ, పారిశుద్ధ్య ప్రమాణాలు, తాగునీటి సౌకర్యం, రోగుల భద్రతకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించాలని డిమాండ్ చేశారు. కేవలం పత్రాల పరిశీలనతో కాకుండా ప్రత్యక్ష తనిఖీలు నిర్వహించి వాస్తవ పరిస్థితులను ప్రజలకు వెల్లడించాలని కోరారు.
అదేవిధంగా శ్రీలక్ష్మి నరసింహ హాస్పిటల్లో రోగుల నుంచి అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ప్రత్యేక విచారణ జరిపి, అక్రమాలు నిర్ధారణ అయితే సంబంధిత చట్టాల ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. వైద్య సేవలను వ్యాపారంగా మార్చి ప్రజల ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఆసరాగా చేసుకుని లాభాలు పొందే ధోరణిని ప్రభుత్వం ఉపేక్షించకూడదన్నారు.
జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, అగ్నిమాపక శాఖ, మున్సిపల్ శాఖ, కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు తదితర సంబంధిత శాఖలు సంయుక్తంగా ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించి, షిప్టింగ్ అనుమతులు, ఫైర్ సేఫ్టీ, బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ, భవన భద్రత, ఇతర చట్టబద్ధ అనుమతులపై సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేసి వెల్లడించాలని కోరారు.
విచారణలో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు నిర్ధారణ అయితే శ్రీలక్ష్మి నరసింహ హాస్పిటల్ యాజమాన్యంపై సంబంధిత చట్టాల ప్రకారం క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులు ఉన్నట్లయితే వారిపైనా శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ప్రజల ప్రాణాల కంటే ఏ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికీ వ్యాపార ప్రయోజనాలు ముఖ్యమైనవి కావని,
నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ వైద్య సేవలు నిర్వహించే వారిపై జిల్లా అధికారులు ఎలాంటి రాజకీయ లేదా ఇతర ఒత్తిడులకు తలొగ్గకుండా చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. వైద్య అధికారులు వెంటనే స్పందించి అవసరమైన చర్యలు ప్రారంభించకపోతే, డీవైఎఫ్ఐ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శ్రీలక్ష్మి నరసింహ హాస్పిటల్ ముందు, డీఎంహెచ్వో కార్యాలయం ఎదుట పెద్దఎత్తున ఆందోళనలు, ధర్నాలు నిర్వహించి ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో డీవైఎఫ్ఐ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు శివకుమార్, కృష్టా, రాజ్కుమార్, సహాయ కార్యదర్శి అశోక్, అరవింద్, నాయకులు జీవన్,సతీష్ నగేష్ శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.