Gangadhara: గంగాధరలో ఘనంగా డా. శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి వేడుకలు!
Gangadhara: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండల బీజేపీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.
Gangadhara: కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండల బీజేపీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకుడు, ప్రముఖ జాతీయవాది, విద్యావేత్త డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. మండల అధ్యక్షులు పంజాల ప్రశాంత్ నాయకత్వంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మహనీయుని చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు.
ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ, స్వతంత్ర భారత రాజకీయాలకు సైద్ధాంతిక దిశను నిర్దేశించిన మహోన్నత వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ అని కొనియాడారు. దేశ సమగ్రత, జాతీయత, ప్రజాస్వామ్య విలువల పరిరక్షణ కోసం ఆయన చేసిన త్యాగాలు చిరస్మరణీయమని పేర్కొన్నారు.
“ఒక దేశంలో రెండు రాజ్యాంగాలు, రెండు జెండాలు, రెండు ప్రధానులు ఉండరాదు” అనే ఆయన సిద్ధాంతం భారత ఐక్యతకు మార్గదర్శకంగా నిలిచిందని తెలిపారు. దేశభక్తి, జాతీయ సమైక్యత పట్ల ఆయన చూపిన అంకితభావం నేటి యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోందని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో అసెంబ్లీ కన్వీనర్ పెరుక శ్రవణ్ కుమార్, మాజీ మండల అధ్యక్షులు కోల అశోక్, ఉప సర్పంచ్ గాలిపెల్లి శ్రీనివాస్, ప్రధాన కార్యదర్శి తాళ్ల రాజశేఖర్, చేనేత సెల్ కన్వీనర్ శ్రీపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్, సోషల్ మీడియా జిల్లా కో-కన్వీనర్ ఆకుల మనోహర్,
మండల కార్యదర్శి పృథ్వి గౌడ్, బీజేవైఎం మండల అధ్యక్షులు దయ్యాల ప్రణయ్, ప్రధాన కార్యదర్శి అనిల్, బూత్ అధ్యక్షులు వేముల గంగన్న, అనిల్ కుమార్, పెరుక పవన్ కుమార్, గుండా అఖిల్తో పాటు పలువురు బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.