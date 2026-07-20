Sircilla: ఓటరు వివరాలను గడువులోగా సరిచూసుకోవాలని కాంగ్రెస్ విజ్ఞప్తి!
Sircilla: జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో వడ్నాల శ్రీనివాస్ కాంగ్రెస్ లో చేరారు. వార్డు అధ్యక్షుల నియామకాలపై సమీక్షించారు.
సిరిసిల్ల: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో మరింత బలోపేతం చేసేందుకు పార్టీ నాయకత్వం చర్యలు వేగవంతం చేసింది. వార్డు అధ్యక్షుల నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభించిన పార్టీ, మరోవైపు ఇతర పార్టీల నాయకులు, యువతను కాంగ్రెస్లోకి ఆహ్వానిస్తోంది.
ఈ క్రమంలో 25వ వార్డులో స్వతంత్ర కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన వడ్నాల శ్రీనివాస్ తన అనుచరులతో కలిసి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాస్, పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సూర దేవరాజు సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. నాయకులు వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి స్వాగతం పలికారు.
ఈ సందర్భంగా సంగీతం శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, పార్టీ కోసం నిబద్ధతతో పనిచేసే కార్యకర్తలకు వార్డు అధ్యక్షులుగా అవకాశం కల్పిస్తామని తెలిపారు. సూర దేవరాజు మాట్లాడుతూ 25, 26, 37, 38వ వార్డుల అధ్యక్షుల ఎంపికలో స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రజా సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా పార్టీ పనిచేస్తోందని నాయకులు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఓటు హక్కు ప్రతి పౌరుడికి అత్యంత విలువైనదని, బీఎల్వోలు అందించిన ఫారాలను గడువులోగా పూర్తి చేసి అధికారులకు అందజేసి తమ ఓటరు వివరాలు సరిగా ఉన్నాయో లేదో ధృవీకరించుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆకునూరి బాలరాజు, జిల్లా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి రాగుల జగన్, సామల రోజా, వేముల దామోదర్, మేకల కమలాకర్, గొరిటాల కుడికాల రవి, తాటికొండ శ్రీనివాస్, చిప్ప పెంటయ్య, కోడూరి దత్తు, తాటికొండ శ్రీనివాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు.